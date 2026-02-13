Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

ESCRITORA NATALINA MARÍA VALENTINA ARRIAGADA DESTACA EXITOSA RECEPCIÓN DE SU LIBRO SOBRE SARA BRAUN EN MAGALLANES

Buenos Días Región

María Valentina Arriagada, Escritora natalina

​La escritora natalina María Valentina Arriagada, radicada en Concepción, conversó con Buenos Días Región sobre la positiva recepción que han tenido sus libros en la región de Magallanes. Relató que su inquietud por escribir nació tras traducir antiguos textos de navegantes y colonos vinculados al territorio.

Su primer libro, Patagonia Mia (2018), surgió a partir de esos escritos y rescata historias de los primeros habitantes y colonos de lugares como Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Prat. Según detalló, la obra buscó rendir homenaje a personas anónimas cuyas vivencias reflejan los inicios de la colonización en la zona austral.

En 2025 publicó un nuevo título llamado: Sara Braun, en el Poder de la Patagonia. Un trabajo investigativo respaldado por bibliografía histórica que aborda la vida de la empresaria desde sus orígenes en la Rusia zarista hasta su consolidación en Magallanes. Arriagada sostuvo que el libro no solo es una biografía, sino también un recorrido por los primeros años de desarrollo regional, con Sara Braun como hilo conductor de procesos económicos y políticos en Punta Arenas.

 
La autora destacó la recepción de la obra en la región de Magallanes, señalando que la primera edición se agotó en poco más de un mes y medio y que la segunda ya se encuentra próxima a agotarse. Asimismo, valoró el respaldo de librerías y lectores de Punta Arenas, Puerto Natales y otras localidades, subrayando la importancia del interés regional por rescatar y profundizar en su propia historia.



 

