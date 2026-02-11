“TODOS SOMOS BOMBEROS”: CÓMO APORTAR A BOMBEROS AL CONTRATAR EL SOAP 2026

En Chile, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) es un requisito fundamental para circular, pero su impacto va más allá de la protección ante accidentes de tránsito. En los últimos años, se ha transformado también en una herramienta concreta de financiamiento para una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía: Bomberos de Chile.

Este vínculo cobra especial relevancia durante los meses de contratación del SOAP, cuando miles de conductores pueden canalizar su aporte hacia más de 1.200 compañías de Bomberos en todo el país, en un contexto de aumento sostenido de los costos de operación, mantención y equipamiento. Este año, además, se inauguró la primera compañía de Bomberos en la Isla Juan Fernández, un hito destacado según comenta Sebastián Ozimica, fundador de SOAP Bomberos.

A partir del 07 febrero de 2026, con la entrada en vigor de la Ley Jacinta (N° 21.797), el SOAP incorporó importantes actualizaciones en sus coberturas. Los montos indemnizatorios por fallecimiento e incapacidad total aumentan de 300 a 600 UF, además de contemplar coberturas más robustas para gastos médicos derivados de accidentes de tránsito.

En este escenario, campañas como SOAP Bomberos han consolidado un modelo virtuoso, que transforma la compra del seguro en una oportunidad de aporte voluntario y transparente. “El funcionamiento de la iniciativa SOAP Bomberos es una alternativa más económica que otros seguros. La modalidad permite a los conductores escoger la compañía de bomberos a la que desean destinar su aporte, recursos que se han convertido en una fuente clave de financiamiento, en especial para unidades de zonas rurales”, destaca Ozimica.

Las cifras preliminares de la campaña 2026 reflejan este potencial: hasta ahora se han registrado más de 8.000 aportes, que suman más de $20.000.000 en lo que va de febrero.

En ediciones anteriores, la recaudación total superó los $1.500 millones de pesos a lo largo de siete versiones, recursos que han tenido un efecto directo en la capacidad de respuesta de los voluntarios, la mantención de carros bomba y la renovación de equipamiento crítico.

La relevancia de este financiamiento se vuelve aún más evidente considerando el actual escenario presupuestario. Según la Ley de Presupuestos 2026, los recursos asignados a Bomberos de Chile enfrentarán una reducción cercana al 4%, equivalente a casi $2.500 millones de pesos respecto del año anterior. Esta situación ha generado preocupación entre los cuerpos de bomberos.

Si bien los aportes generados a través del SOAP bomberos no reemplazan el financiamiento público ni cubren la totalidad de las necesidades operativas, sí constituyen un complemento significativo.

En un país con más de 55.000 bomberos voluntarios, organizados en 314 cuerpos, este respaldo ciudadano resulta clave para sostener una operación permanente 24/7, que enfrenta incendios, accidentes de tránsito, rescates y catástrofes naturales.

¿Cómo donar al contratar tu SOAP Bomberos?

Al comprar tu SOAP, puedes agregar una donación voluntaria desde $1.000, destinada íntegramente a la compañía de Bomberos que tú elijas.

Paso a paso:

Ingresa tu patente y contrata tu SOAP.

Selecciona el monto que deseas donar.

Elige la compañía de bomberos que quieres apoyar y obtendrás tu póliza en tu correo electrónico en segundos.





