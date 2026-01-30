CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

Durante la tarde de este jueves 29 de enero, pasadas las 15:00 horas, personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta calle Almirante Señoret, a la altura del número 260, tras ser alertados de un accidente de tránsito.

En el lugar, un hombre de 64 años, conductor del vehículo involucrado, se había estrellado contra un local comercial del sector, provocando daños en su estructura exterior y afectando cañerías de agua y gas. La situación fue evaluada por personal de Bomberos y por las empresas correspondientes, quienes verificaron que no existiera riesgo para la comunidad.

Al conductor se le practicó una prueba respiratoria, la que arrojó un resultado de 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido por personal policial. El sujeto pasará a control de detención este viernes 30 de enero.



