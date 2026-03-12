Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de marzo de 2026

INDESPA Y GOBIERNO REGIONAL FORTALECEN LA PESCA ARTESANAL CON INVERSIÓN Y EQUIPAMIENTO: MODERNIZAN 187 EMBARCACIONES Y ENTREGAN KITS DE TRABAJO EN MAGALLANES

Pesca y Acuicultura en Magallanes.

goreindespa

Esta mañana, en el programa “Pesca y Acuicultura en Magallanes!”, la coordinadora GORE-INDESPA, Paula Ocaranza Barrera, informó a la ciudadanía sobre los avances de distintos programas de apoyo dirigidos a pescadores y trabajadores del mar de la región.

Durante la conversación, explicó que desde el 25 de febrero comenzó la entrega de kits de trabajo que benefician a 594 pescadores y pescadoras artesanales, buzos y recolectores de orilla de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La iniciativa corresponde a la segunda etapa del concurso “Fomento para la Pesca Artesanal en la Región de Magallanes 2024”, que contempla la entrega de indumentaria y equipamiento esencial para las labores en el mar.

Los kits incluyen indumentaria y calzado impermeable, trajes de neopreno y accesorios de buceo, con un monto de hasta $600 mil para pescadores artesanales y buzos, y hasta $700 mil para recolectores de orilla. El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de trabajo y seguridad del sector, contribuyendo al bienestar y la protección de quienes desempeñan labores en el borde costero, además de optimizar su desempeño y reducir riesgos asociados a la actividad.

La distribución de los 594 kits se realiza en distintas comunas de la región: 388 en Punta Arenas, 170 en Puerto Natales, 19 en Porvenir y 17 en Puerto Williams, beneficiando a trabajadores del mar de diversas caletas y localidades.

En el espacio radial también se abordó el balance de inversión realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) durante el año 2025 en la región. La institución destinó más de $2.000 millones para fortalecer la pesca artesanal en Magallanes, recursos que fueron canalizados mediante un convenio con el Gobierno Regional.

Esta inversión permitió modernizar 187 embarcaciones artesanales, principalmente a través del recambio de motores y procesos de enfibrado, mejoras que buscan aumentar la seguridad en la navegación y optimizar las condiciones de trabajo de las familias costeras del territorio austral.

Las acciones forman parte de una estrategia de apoyo al sector pesquero artesanal en el extremo sur del país, considerando las complejas condiciones climáticas y marítimas que caracterizan al litoral de la región. Con estas iniciativas, se busca fortalecer la actividad productiva, mejorar la seguridad de quienes trabajan en el mar y contribuir al desarrollo sustentable de la pesca artesanal en Magallanes.



pampuero

PREOCUPACIÓN EN PESCADORES ARTESANALES POR COSTOS DE OPERACIÓN Y PLAN DE MANEJO DEL PARQUE KAWÉSQAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

Leer Más

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

gorenatalesluminarias1
nuestrospodcast
PROYECTOS SECPLAN (4)

DIRECTOR DE SECPLAN: "SI NO SE FINANCIAN, HORAS DE TRABAJO SE TIRAN A LA BASURA"

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ministropoduj

SU PRIMERA MEDIDA COMO JEFE DEL MINVU: PODUJE PIDIÓ RENUNCIA DE LA DIRECTORA DEL SERVIU BIOBÍO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cientificas-estudian-en-la-antartica-a-los-musgos-y-liquenes-que-revelan-como-cambia-el-clima-polar-1773246965876_1024

CIENTÍFICAS ESTUDIAN EN LA ANTÁRTICA A LOS MUSGOS Y LÍQUENES QUE REVELAN CÓMO CAMBIA EL CLIMA POLAR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
inicio taller actuacion-3

CORPORACIÓN DE CULTURA INICIA TALLERES DE PIANO Y ACTUACIÓN PARA JÓVENES EN PUERTO NATALES