INDESPA Y GOBIERNO REGIONAL FORTALECEN LA PESCA ARTESANAL CON INVERSIÓN Y EQUIPAMIENTO: MODERNIZAN 187 EMBARCACIONES Y ENTREGAN KITS DE TRABAJO EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Pesca y Acuicultura en Magallanes!”, la coordinadora GORE-INDESPA, Paula Ocaranza Barrera, informó a la ciudadanía sobre los avances de distintos programas de apoyo dirigidos a pescadores y trabajadores del mar de la región.

Durante la conversación, explicó que desde el 25 de febrero comenzó la entrega de kits de trabajo que benefician a 594 pescadores y pescadoras artesanales, buzos y recolectores de orilla de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La iniciativa corresponde a la segunda etapa del concurso “Fomento para la Pesca Artesanal en la Región de Magallanes 2024”, que contempla la entrega de indumentaria y equipamiento esencial para las labores en el mar.

Los kits incluyen indumentaria y calzado impermeable, trajes de neopreno y accesorios de buceo, con un monto de hasta $600 mil para pescadores artesanales y buzos, y hasta $700 mil para recolectores de orilla. El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de trabajo y seguridad del sector, contribuyendo al bienestar y la protección de quienes desempeñan labores en el borde costero, además de optimizar su desempeño y reducir riesgos asociados a la actividad.

La distribución de los 594 kits se realiza en distintas comunas de la región: 388 en Punta Arenas, 170 en Puerto Natales, 19 en Porvenir y 17 en Puerto Williams, beneficiando a trabajadores del mar de diversas caletas y localidades.

En el espacio radial también se abordó el balance de inversión realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) durante el año 2025 en la región. La institución destinó más de $2.000 millones para fortalecer la pesca artesanal en Magallanes, recursos que fueron canalizados mediante un convenio con el Gobierno Regional.

Esta inversión permitió modernizar 187 embarcaciones artesanales, principalmente a través del recambio de motores y procesos de enfibrado, mejoras que buscan aumentar la seguridad en la navegación y optimizar las condiciones de trabajo de las familias costeras del territorio austral.

Las acciones forman parte de una estrategia de apoyo al sector pesquero artesanal en el extremo sur del país, considerando las complejas condiciones climáticas y marítimas que caracterizan al litoral de la región. Con estas iniciativas, se busca fortalecer la actividad productiva, mejorar la seguridad de quienes trabajan en el mar y contribuir al desarrollo sustentable de la pesca artesanal en Magallanes.





