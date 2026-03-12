EXPORTACIONES CHILENAS CRECEN MÁS DE 11% EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE 2026 Y MARCAN NUEVO RÉCORD

​Los alimentos, la minería, las manufacturas y los servicios impulsaron que el intercambio comercial del país haya crecido de manera consecutiva durante los últimos 18 meses.

​Así lo arrojó el último Informe Comercial Mensual elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.



​El análisis señaló que, en los dos primeros meses del año 2026, el intercambio comercial de Chile sumó US$ 33.879 millones, anotando un incremento del 5,7% con respecto a igual lapso de meses del año 2025 (+US$ 1.839 millones), acumulando así un total de dieciocho meses de alzas sucesivas.



​El documento reveló que en el período enero-febrero del presente ejercicio, las exportaciones chilenas sumaron US$ 19.763 millones, con un crecimiento del 11,4% (+US$ 2.025 millones), lo que significa el mayor monto en la historia para los dos primeros meses de un año, valores récords tanto para los envíos no tradicionales como los tradicionales.



​"Este inicio de año continúa siendo muy positivo para el comercio exterior chileno, ya que, pese al desafiante contexto internacional, nuestro país sigue anotando récords en exportaciones. Como ha caracterizado a esta administración, este es el resultado de un importante esfuerzo público y privado que se ha llevado adelante", expresó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

Análisis por sectores

​De acuerdo con el reporte, las exportaciones de la minería se elevaron hasta los US$ 11.266 millones, con un alza del 19,4% en comparación con igual período del año 2025 (+US$ 1.834 millones), su propio récord de ventas al exterior.



El mayor rubro exportador del país continuó sustentado por el cobre, que sumó retornos por US$ 9.243 millones, equivalente a un crecimiento de 12%, con alzas en las ventas al exterior tanto de cátodos como de concentrados. Otros productos que contribuyeron fuertemente en el incremento de los envíos mineros de los dos primeros meses del año fueron el carbonato de litio, oro, hierro, plata y los concentrados de molibdeno, con todos ellos mostrando alzas de dos dígitos.



El sector frutícola anotó ventas al exterior por US$ 2.361 millones, lo que reflejó un descenso de 12,2% frente a igual período de 2025. Ello, explicado por menores retornos en los embarques de cerezas frescas. Lo anterior, ha sido en gran parte compensado por las alzas que exhiben las avellanas, nectarines frescos, ciruelas frescas, paltas, entre otros productos.



El informe destacó que las ventas al exterior de la industria de los alimentos escalaron hasta los US$ 2.521 millones en los dos primeros meses del año, con un alza de 10,6%.



En tanto, las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$ 191 millones en el período analizado, con un avance de 3% frente igual lapso de 2025. La recuperación de los envíos del rubro ha sido liderada por las variedades Sauvignon blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling, Viognier, Syrah, Carmenère, vermut y espumantes.



La manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$ 882 millones, igual a un descenso anual de 17,2%, ante menores embarques de celulosa, perfiles, molduras y cartulinas.



Por su lado, la manufactura química acumuló envíos por US$ 1.508 millones, lo que reflejó un alza de 39,8% en lo que va del año, de la mano de los mayores retornos del yodo y la recuperación de los embarques de sulfatos e hidróxidos de litio.



Las maquinarias y equipos sumaron retornos por US$ 250 millones, lo que reflejó un avance de 11,8%, ante mayores envíos de maquinarías para el proceso de minerales, partes y piezas de hierro, vitrinas con refrigeración, entre otros productos manufacturados.



El estudio sostuvo que, al segundo mes del 2026, las exportaciones de bienes tradicionales representaron el 52,3% del total de las ventas al exterior del país. Por su parte, los envíos no tradicionales fueron equivalentes al 47,7%.

Exportaciones de bienes no tradicionales

​El informe dio cuenta que, al cierre de febrero, las exportaciones no tradicionales superaron los US$ 9.417 millones, con un alza de 9,2% en relación con igual período de 2025, lo que significó el mejor inicio de año desde que se tiene registro.



Más en detalle, el alza en los embarques no tradicionales ha sido liderada por el oro, jureles congelados, plata, filetes congelados de salmón, ciruelas frescas, avellanas, abonos, nectarines frescos, ciruelas frescas, paltas frescas, unidades de perforación y de sondeo, tocino, barcos cisterna, vidrios de seguridad, corteza de quillay, cerveza y semillas, entre otros.



​Exportaciones de servicios

En tanto, las exportaciones de servicios alcanzaron un hito histórico, con prestaciones al exterior por US$ 672 millones en lo que va de este 2026. Este monto significó un alza del 14,5%, en relación con igual período de 2025, lo que consolidó el crecimiento sostenido en el sector.



Durante el período en análisis, se realizaron 165 distintas prestaciones de servicios al exterior, con 83 de ellas mostrando alzas respecto al año anterior. Los servicios que lideraron las exportaciones fueron el mantenimiento y reparación de aeronaves (US$ 207 millones), la asesoría en gestión administrativa de empresas (US$ 52 millones), la asesoría en gestión de marketing (US$ 33 millones), soporte logístico (US$ 28 millones) y la asesoría en tecnologías de la información (US$ 23 millones).

