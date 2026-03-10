Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

CARLOS MLADINIC ANALIZA ESCENARIO POLÍTICO, ECONÓMICO Y DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO

Buenos Días Región

Carlos Mladinic

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el exministro Carlos Mladinic abordó diversos temas relacionados con el escenario político y económico del país tras el reciente cambio de gobierno. En la conversación, señaló que en la política es habitual que cada administración responsabilice a la anterior por los problemas que enfrenta, algo que, según indicó, forma parte del “juego político”, aunque en la práctica existe continuidad entre los distintos gobiernos en obras, políticas públicas y decisiones que se extienden en el tiempo.

En ese contexto, destacó la estabilidad que ha mantenido la economía chilena durante las últimas décadas, lo que atribuyó principalmente a la autonomía del Banco Central de Chile y a la existencia de reglas fiscales que orientan el gasto público. A su juicio, estos mecanismos han permitido controlar la inflación y sostener fundamentos económicos relativamente sólidos en comparación con otros países de la región, aunque advirtió que el país aún enfrenta el desafío de retomar mayores niveles de crecimiento.

Mladinic también se refirió a las promesas realizadas durante las campañas políticas, señalando que muchas veces estas se realizan sin considerar las limitaciones presupuestarias o las mayorías parlamentarias necesarias para concretarlas. En ese sentido, sostuvo que los gobiernos suelen “aterrizar las expectativas” durante sus primeros meses de gestión, ajustando sus compromisos iniciales a la realidad económica y política del país.

Finalmente, el exministro abordó temas vinculados a la política internacional y las inversiones extranjeras, planteando la necesidad de que Chile avance hacia mecanismos que permitan evaluar estratégicamente ciertas inversiones, siguiendo modelos utilizados en otras economías. Asimismo, subrayó la importancia de mantener relaciones equilibradas con distintos socios internacionales, destacando que históricamente el país ha desarrollado una política exterior abierta al comercio y con vínculos diplomáticos diversos.

Carlos Mladinic

CARLOS MLADINIC ANALIZA ESCENARIO POLÍTICO, ECONÓMICO Y DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

Leer Más

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

A_UNO_1726634-1-740x430
nuestrospodcast
luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
javier diaz eddie vedder

JAVIER DÍAZ, LA VOZ DE EDDIE VEDDER EN CHILE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA PATAGONIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
terrenocarabineros

DESAFECTACIÓN DE TERRENO FISCAL PERMITIRÁ A LA JUVENTUD DE MAGALLANES CONTAR CON UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
robertorosinelli

PERIODISTA MAGALLÁNICO ROBERTO ROSINELLI COMENTÓ EN “BUENOS DÍAS REGIÓN” EL COPIHUE DE ORO OBTENIDO JUNTO AL EQUIPO DEL PROGRAMA “HIPERACTIVA, VAMO A CALMARNO”