CARLOS MLADINIC ANALIZA ESCENARIO POLÍTICO, ECONÓMICO Y DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el exministro Carlos Mladinic abordó diversos temas relacionados con el escenario político y económico del país tras el reciente cambio de gobierno. En la conversación, señaló que en la política es habitual que cada administración responsabilice a la anterior por los problemas que enfrenta, algo que, según indicó, forma parte del “juego político”, aunque en la práctica existe continuidad entre los distintos gobiernos en obras, políticas públicas y decisiones que se extienden en el tiempo.

En ese contexto, destacó la estabilidad que ha mantenido la economía chilena durante las últimas décadas, lo que atribuyó principalmente a la autonomía del Banco Central de Chile y a la existencia de reglas fiscales que orientan el gasto público. A su juicio, estos mecanismos han permitido controlar la inflación y sostener fundamentos económicos relativamente sólidos en comparación con otros países de la región, aunque advirtió que el país aún enfrenta el desafío de retomar mayores niveles de crecimiento.

Mladinic también se refirió a las promesas realizadas durante las campañas políticas, señalando que muchas veces estas se realizan sin considerar las limitaciones presupuestarias o las mayorías parlamentarias necesarias para concretarlas. En ese sentido, sostuvo que los gobiernos suelen “aterrizar las expectativas” durante sus primeros meses de gestión, ajustando sus compromisos iniciales a la realidad económica y política del país.

Finalmente, el exministro abordó temas vinculados a la política internacional y las inversiones extranjeras, planteando la necesidad de que Chile avance hacia mecanismos que permitan evaluar estratégicamente ciertas inversiones, siguiendo modelos utilizados en otras economías. Asimismo, subrayó la importancia de mantener relaciones equilibradas con distintos socios internacionales, destacando que históricamente el país ha desarrollado una política exterior abierta al comercio y con vínculos diplomáticos diversos.