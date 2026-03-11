INACH ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TODO CHILE: HASTA EL 29 DE MAYO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES

El Instituto Antártico Chileno (INACH) abrió la convocatoria para una nueva edición de la Feria Antártica Escolar (FAE), dirigida a estudiantes de enseñanza media de todo el país interesados en desarrollar investigaciones sobre temáticas vinculadas al continente blanco.

La información fue comentada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por Constanza Jiménez, bióloga marina y encargada del área de Educación del INACH, quien explicó que las postulaciones se encuentran abiertas desde el lunes 2 de marzo y se extenderán hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a través del sitio web www.inach.cl/fae .

En el certamen pueden participar estudiantes de primero a cuarto medio de establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación. Cada equipo debe estar integrado por uno o dos estudiantes junto a un docente guía del mismo establecimiento, con quien deberán formular una propuesta de investigación sobre temáticas antárticas como biología marina, cambio climático, historia antártica o nuevas tecnologías para la exploración científica.

Tras el cierre de las postulaciones, el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) evaluará los proyectos y un comité seleccionará quince trabajos que viajarán a Punta Arenas para defender sus investigaciones ante un jurado especializado y uno ciudadano.





​

