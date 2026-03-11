Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

INACH ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TODO CHILE: HASTA EL 29 DE MAYO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES

Buenos días región.

biologainach

El Instituto Antártico Chileno (INACH) abrió la convocatoria para una nueva edición de la Feria Antártica Escolar (FAE), dirigida a estudiantes de enseñanza media de todo el país interesados en desarrollar investigaciones sobre temáticas vinculadas al continente blanco.

La información fue comentada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por Constanza Jiménez, bióloga marina y encargada del área de Educación del INACH, quien explicó que las postulaciones se encuentran abiertas desde el lunes 2 de marzo y se extenderán hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a través del sitio web www.inach.cl/fae.

En el certamen pueden participar estudiantes de primero a cuarto medio de establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación. Cada equipo debe estar integrado por uno o dos estudiantes junto a un docente guía del mismo establecimiento, con quien deberán formular una propuesta de investigación sobre temáticas antárticas como biología marina, cambio climático, historia antártica o nuevas tecnologías para la exploración científica.

Tras el cierre de las postulaciones, el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) evaluará los proyectos y un comité seleccionará quince trabajos que viajarán a Punta Arenas para defender sus investigaciones ante un jurado especializado y uno ciudadano.



ALCALDE RADONICH EXPONE EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN DEBATE NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

biologainach

INACH ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TODO CHILE: HASTA EL 29 DE MAYO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES

DRONE_ Villa Ukika (002)

MINVU Y MUNICIPIO ANUNCIAN AVANCE EN LA PROMULGACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO WILLIAMS

Zorro Culpeo, Laguna Parrillar

REGISTRAN A CACHORRO DE ZORRO CULPEO CRECIENDO EN RESERVA LAGUNA PARRILLAR

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Brecha salarial de género