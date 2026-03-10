SUPERINTENDENCIA DE SALUD FIJA TOPE DE ALZA PARA PLANES DE ISAPRES EN 3,5%

Durante este lunes, la Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial la publicación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) 2025, que alcanzó un 3,5%.

Este porcentaje significa que será el tope máximo que las isapres podrán considerar para el proceso de Adecuación del Precio Base (APB) 2026.

El siguiente paso es que las Isapres deberán informar si alzarán los precios base de sus planes y en qué porcentajes, para que luego la Superintendencia verificara si esos costos los justifican.