Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

SUPERINTENDENCIA DE SALUD FIJA TOPE DE ALZA PARA PLANES DE ISAPRES EN 3,5%

El ICSA 2025 fijó en 3,5% el límite que las aseguradoras podrán considerar para ajustar el precio base.

Superintendencia de Salud

Durante este lunes, la Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial la publicación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) 2025, que alcanzó un 3,5%.

Este porcentaje significa que será el tope máximo que las isapres podrán considerar para el proceso de Adecuación del Precio Base (APB) 2026.

El siguiente paso es que las Isapres deberán informar si alzarán los precios base de sus planes y en qué porcentajes, para que luego la Superintendencia verificara si esos costos los justifican.

biodiversidad

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA NATURALEZA: SMA LIBERA MÁS DE 12 MILLONES DE REGISTROS DE BIODIVERSIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Leer Más

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

puente rubens 3
nuestrospodcast
SEMINARIO AChM DE EDUCACIÓN PÚBLICA (5)

ALCALDE RADONICH EXPONDRÁ EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Superintendencia de Salud

SUPERINTENDENCIA DE SALUD FIJA TOPE DE ALZA PARA PLANES DE ISAPRES EN 3,5%

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
caos aeropuerto punta arenas

NEBLINA EN PUNTA ARENAS PROVOCA CAOS EN EL AEROPUERTO: VUELOS DESVIADOS, REPROGRAMACIONES Y PASAJEROS EN LISTA DE ESPERA

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Aporte Familiar Permanente 2026

MÁS DE 1.100 FAMILIAS MAGALLÁNICAS COMIENZAN A RECIBIR EL SEGUNDO PAGO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250