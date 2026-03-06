Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL DEBUTARÁ ESTE SÁBADO ANTE SANTIAGO MORNING EN EL ESTADIO FISCAL

Buenos días región.

dtpuntarenasfutsal

Durante la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director técnico de Futsal Punta Arenas, Leandro Puglelli, conversó sobre el inicio de la temporada 2026 del campeonato nacional, instancia en la que el equipo magallánico comenzará la defensa del título obtenido el año pasado.

El conjunto puntarenense hará su debut este sábado 7 de marzo enfrentando a Santiago Morning en el gimnasio del Estadio Fiscal de Punta Arenas, encuentro programado para las 21:00 horas. El equipo llega a esta nueva temporada con el desafío de mantenerse como protagonista del futsal chileno y buscar el bicampeonato nacional.

El cuadro local, actual campeón del futsal nacional, iniciará así su camino en la competencia con el objetivo de repetir la destacada campaña que le permitió levantar el trofeo en la temporada anterior, consolidando el crecimiento que ha tenido esta disciplina en la región.

Desde el club también invitaron a la comunidad a seguir las novedades del equipo y su participación en el torneo a través de su cuenta oficial de Instagram: www.instagram.com/puntaarenasfutsal, donde comparten información sobre partidos, plantel y actividades durante la temporada.



CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
SUBSECRETARIO INAUGURA SECCIÓN FEMENINA

AVANCES Y CIFRAS HISTÓRICAS DE INVERSIÓN REGISTRÓ GESTIÓN DE GENDARMERÍA 2022-2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Apertura av

SERVIU INFORMA PROGRAMACIÓN PARA FINALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA BULNES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
coregallardo

CONSEJERA ROXANA GALLARDO ESPERA FUTURAS AUTORIDADES CON “LOS PIES EN EL TERRITORIO” EN MAGALLANES