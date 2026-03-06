PUNTA ARENAS FUTSAL DEBUTARÁ ESTE SÁBADO ANTE SANTIAGO MORNING EN EL ESTADIO FISCAL

Durante la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director técnico de Futsal Punta Arenas, Leandro Puglelli, conversó sobre el inicio de la temporada 2026 del campeonato nacional, instancia en la que el equipo magallánico comenzará la defensa del título obtenido el año pasado.

El conjunto puntarenense hará su debut este sábado 7 de marzo enfrentando a Santiago Morning en el gimnasio del Estadio Fiscal de Punta Arenas, encuentro programado para las 21:00 horas. El equipo llega a esta nueva temporada con el desafío de mantenerse como protagonista del futsal chileno y buscar el bicampeonato nacional.

El cuadro local, actual campeón del futsal nacional, iniciará así su camino en la competencia con el objetivo de repetir la destacada campaña que le permitió levantar el trofeo en la temporada anterior, consolidando el crecimiento que ha tenido esta disciplina en la región.

Desde el club también invitaron a la comunidad a seguir las novedades del equipo y su participación en el torneo a través de su cuenta oficial de Instagram: www.instagram.com/puntaarenasfutsal , donde comparten información sobre partidos, plantel y actividades durante la temporada.





