CHILE SE CONVIERTE EN EL PRIMER PAÍS DE AMÉRICA VERIFICADO POR LA OMS POR ELIMINAR LA LEPRA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), felicita a Chile por convertirse en el primer país de las Américas —y el segundo a nivel mundial— en ser oficialmente verificado por la eliminación de la lepra.

La lepra (enfermedad de Hansen) fue registrada históricamente en Chile a fines del siglo XIX en Rapa Nui (Isla de Pascua). En el territorio continental, la enfermedad tuvo presencia limitada, con introducciones esporádicas que fueron contenidas mediante medidas de aislamiento y tratamiento en la isla, donde los últimos casos secundarios fueron manejados hacia fines de la década de 1990.

Desde entonces, Chile no ha notificado ningún caso autóctono de lepra durante más de 30 años; el último se detectó en 1993. Sin embargo, la enfermedad nunca fue retirada de la agenda de salud pública del país. Se mantuvo como condición de notificación obligatoria, bajo vigilancia mediante reporte mandatorio, sistemas integrados de vigilancia y preparación clínica continua en todo el sistema de salud.

“Este logro histórico en salud pública es una poderosa demostración de lo que pueden alcanzar el liderazgo, la ciencia y la solidaridad”, señaló el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo: con compromiso sostenido, servicios de salud inclusivos, estrategias integradas de salud pública, detección temprana y acceso universal a la atención, podemos dejar atrás enfermedades ancestrales”.

“El logro de Chile demuestra que eliminar la lepra es posible y requiere construir sistemas de salud sólidos capaces de detectar, responder y brindar atención integral a las personas afectadas por la enfermedad, incluidas aquellas que viven con una discapacidad crónica”, afirmó el Director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa. “Ser el primer país de las Américas en confirmar la eliminación de la lepra envía un mensaje poderoso a la Región: las enfermedades estrechamente vinculadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad pueden eliminarse, contribuyendo a romper el círculo vicioso entre enfermedad y pobreza”, añadió.

A solicitud del Ministerio de Salud de Chile, la OPS y la OMS convocaron en 2025 a un panel independiente de expertos para evaluar si la eliminación se había alcanzado y si podía sostenerse en el tiempo. El panel realizó una evaluación exhaustiva que incluyó el análisis de datos epidemiológicos, mecanismos de vigilancia, protocolos de manejo de casos y planes de sostenibilidad. Sus conclusiones confirmaron la ausencia de transmisión local y validaron la capacidad de Chile para detectar y responder a eventuales casos futuros en población no autóctona.

“Esta es una gran noticia que nos llena de orgullo. Chile ha recibido la verificación de la eliminación de la lepra, siendo el primer país de las Américas y el segundo en el mundo en alcanzar este reconocimiento”, señaló la doctora Ximena Aguilera, ministra de Salud de Chile. “Este hito refleja décadas de trabajo sostenido en salud pública, con estrategias de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento efectivo y seguimiento continuo, junto al compromiso de los equipos de salud en todo el territorio. También reafirma nuestro deber de mantener una vigilancia activa y garantizar siempre un trato digno, sin estigmas ni discriminación”, subrayó.

Capacitación, vigilancia y atención integral sostenidas en un contexto de baja incidencia

Entre 2012 y 2023, Chile notificó 47 casos en todo el país, ninguno de ellos autóctono.

El modelo integrado de Chile garantiza la detección temprana y la atención integral: los centros de atención primaria constituyen la puerta de entrada para los casos sospechosos, con derivaciones oportunas a servicios especializados de dermatología para diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Los equipos clínicos reciben capacitación alineada con la estrategia de la OMS “Hacia cero lepra”. El sistema prioriza la intervención temprana, la prevención de discapacidades y la atención integral, incluyendo fisioterapia y servicios de rehabilitación, asegurando que cualquier persona afectada reciba apoyo continuo tanto para sus necesidades agudas como de largo plazo, promoviendo su recuperación plena e inclusión social.

Un hito para la región de las Américas

El logro de Chile abre camino para otros países, demostrando el impacto de la voluntad política, la colaboración intersectorial y la planificación adaptada a contextos de baja incidencia.

Desde 1995, la OPS, en coordinación con la OMS, ha proporcionado gratuitamente la terapia multimedicamentosa (TMM) a los países de las Américas, incluido Chile. Este acceso ininterrumpido al tratamiento, junto con los sistemas nacionales de suministro, ha sido esencial para curar a los pacientes, prevenir discapacidades e interrumpir la transmisión.

La OPS también ha apoyado a Chile en la alineación de la vigilancia con estándares internacionales, el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio y el mantenimiento de la experiencia clínica en un contexto de baja incidencia, donde muchos profesionales de la salud pueden no encontrarse nunca con un caso a lo largo de su carrera.

Garantizar acceso y cobertura para todas las personas

La eliminación de la lepra en Chile se logró en el marco de un entorno jurídico y social más amplio que protege los derechos humanos, promueve la inclusión y previene la discriminación. La legislación nacional garantiza igualdad en el acceso a la atención de salud, la protección social y los servicios para personas con discapacidad, asegurando que quienes se vean afectados por la lepra reciban atención sin estigma ni exclusión.

El sistema de salud mixto, público–privado, con sólida regulación estatal, fortalece además el acceso equitativo, incluyendo a personas migrantes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Sostener la eliminación

En consonancia con la estrategia “Hacia cero lepra” de la OMS y la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades de la OPS, la experiencia de Chile demuestra que la eliminación no se define únicamente por la ausencia de casos, sino por la existencia de un sistema de salud capaz de detectar, responder y brindar atención integral cada vez que aparezca un caso.

En la fase posterior a la eliminación, se alienta a Chile a continuar notificando a la OMS, mantener una vigilancia sensible y asegurar que la experiencia clínica se preserve tanto para casos esporádicos futuros como para aquellos adquiridos fuera del país. El panel de verificación también recomendó designar formalmente un centro de referencia y aprovechar la capacitación en línea de la Academia de la OMS para trabajadores y personal de salud, fortaleciendo la capacidad y preparación a largo plazo.

Sobre la enfermedad

La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio superior y los ojos. Si no se trata, puede provocar daño nervioso permanente, discapacidades y estigmatización social. Sin embargo, la lepra es completamente curable con terapia multimedicamentosa, y la detección temprana previene complicaciones.

Como enfermedad tropical desatendida, la lepra persiste en más de 120 países, con más de 200.000 nuevos casos anuales en todo el mundo.

La eliminación de la lepra se define como cero nuevos casos autóctonos durante al menos tres años consecutivos, tras haber interrumpido la transmisión durante al menos cinco años.

La Iniciativa de Eliminación de Enfermedades de la OPS busca eliminar la lepra y otras enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas en las Américas para 2030, mediante el fortalecimiento de la vigilancia, el acceso al tratamiento y la participación comunitaria.

Las enfermedades tropicales desatendidas constituyen un grupo diverso de 21 afecciones asociadas con graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Afectan a mil millones de personas en el mundo y su carga recae principalmente en comunidades empobrecidas de zonas tropicales.

Las metas de salud pública para el control, eliminación y erradicación de estas enfermedades están establecidas en la hoja de ruta sobre enfermedades tropicales desatendidas 2021–2030. Solo en 2025, nueve países fueron validados, verificados o certificados por la OMS por alcanzar estos objetivos. Con la verificación de la eliminación de la lepra, Chile se convierte en el país número 61 a nivel mundial y el sexto en las Américas en eliminar al menos una enfermedad tropical desatendida, junto con Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Chile es el segundo país del mundo, después del Reino Hachemita de Jordania, en lograr la eliminación de la lepra.

