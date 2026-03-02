SUBSECRETARIA CAROLINA LEITAO SE REÚNE CON AUTORIDADES DE MAGALLANES PARA ABORDAR LA SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA REGIÓN

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, desarrolló este viernes una agenda de trabajo en la ciudad de Punta Arenas, orientada a fortalecer la coordinación en materia de seguridad pública, tanto a nivel municipal como regional.

Durante la jornada, la autoridad sostuvo un encuentro con el alcalde Claudio Radonich, instancia en la que se abordaron diversas iniciativas vinculadas a la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad a nivel comunal.

Posteriormente, la subsecretaria se reunió con el delegado presidencial regional de Magallanes, José Antonio Ruiz, con el objetivo de analizar los principales avances en materia de seguridad y prevención del delito en la región, así como reforzar las líneas de trabajo conjunto entre el nivel central y las autoridades locales.

Sobre la importancia de estas reuniones de coordinación, la subsecretaria Leitao destacó que se enmarcan se enmarca en el mandato del Gobierno de fortalecer la institucionalidad en seguridad, avanzando tanto en el trabajo con los gobiernos regionales como en el fortalecimiento de las capacidades municipales. “Estamos impulsando proyectos clave como la televigilancia con incorporación de inteligencia artificial para una persecución más eficaz del delito, junto con la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que garantiza recursos para todos los municipios con criterios de equidad. Además, la nueva Ley de Seguridad Municipal entregará más herramientas y facultades para la prevención. Todo esto busca dejar instaladas capacidades que trasciendan a este Gobierno y permitan enfrentar de mejor manera los desafíos de seguridad en cada territorio”, dijo.

En la misma línea, el delegado Ruiz resaltó la importancia de que el Gobierno Central trabaje en conjunto con los gobiernos regionales y los municipios, a fin de tomar medidas que se adapten a las diferentes realidades locales. “Si bien contamos con indicadores delictuales más bajos que el promedio nacional, nuestro principal desafío es profundizar la prevención, y para eso es fundamental la articulación con los municipios. Como Gobierno hemos avanzado en la entrega de recursos directos, sin concursabilidad, para fortalecer capacidades locales, apoyar proyectos de prevención y dotar de equipamiento como vehículos de patrullaje”, planteó.

Más tarde, la subsecretaria realizó una visita inspectiva a la planta HIF Haru Oni Magallanes, donde pudo conocer en terreno la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, así como los protocolos establecidos para el transporte de carga sobredimensionada, destacando la importancia de avanzar en estándares de seguridad en sectores estratégicos para el desarrollo regional.

A continuación, sostuvo un encuentro con el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, instancia en la que se revisaron los avances del proyecto SITIA, iniciativa estratégica orientada a fortalecer las capacidades de monitoreo e integración de sistemas de seguridad a nivel regional. En Magallanes ya se firmó el convenio que permitirá ejecutar este sistema que integra y analiza en tiempo real imágenes provenientes de cámaras de vigilancia, facilitando la detección de situaciones de riesgo, la identificación de patrones delictuales y una respuesta más rápida y coordinada por parte de las autoridades.

Finalmente, junto a autoridades locales encabezó la inauguración del proyecto “Fortalecimiento de Patrullaje Comunitario” en Punta Arenas. La iniciativa, cofinanciada entre el municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito, considera la adquisición de equipamiento de protección personal y apoyo operativo, con el objetivo de mejorar la capacidad preventiva, ampliar la cobertura territorial y reforzar la seguridad del personal municipal.

Fuente: subprevenciondeldelito.gob.cl

