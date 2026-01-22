EQUIPOS DIRECTIVOS FORTALECEN TRABAJO Y ARTICULACIÓN EN SEGUNDA JORNADA DE PLANIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones y desafíos identificados en la primera jornada de planificación, realizada en diciembre de 2025, los equipos directivos de la Superintendencia de Educación se congregaron durante los días 20 y 21 de enero en Santiago, con motivo de la Segunda Jornada de Planificación y Alineación Estratégica.

En la instancia, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, realizó un repaso de los avances logrados, entre los que destacó el fortalecimiento institucional a través de diversas políticas, la mejora de los procesos de atención, que generó una disminución de tiempos de tramitación de denuncias; la instalación de la Gestión Colaborativa de Conflictos, y la profundización de un modelo de fiscalización integral y coherente con los cambios educativos.

“Todos son avances significativos que nos sitúan en el centro de nuestra labor. Estamos haciendo lo que la ley nos mandata y necesitamos avanzar en ajustes clave que nos permitan, por ejemplo, medir el impacto de estas medidas en el sistema educativo, en las comunidades, en las y los usuarios que nos formulan requerimientos y, en definitiva, en la calidad de la educación”, sostuvo la superintendenta.

En esa línea, la autoridad instó a “pensar colectivamente en nuevos caminos para concretar los objetivos institucionales”, recalcando que la institución es capaz de llevar a cabo sus propósitos “cuando nos escuchamos y cuando nos juntamos a planificar, tal como lo hicimos al principio de esta administración”.

Finalmente, hizo un llamado a las y los funcionarios: “Las personas pasamos y las instituciones quedan, lo sé yo y lo saben ustedes, pero la invitación de hoy es a ser personas que dejan huellas en las instituciones, huellas que guíen a otras y otros para tomar la posta y continuar, en la misma senda de fortalecimiento que hemos transitado. El llamado es a nunca olvidar que el fin último de nuestro trabajo es el resguardo de derechos de guaguas, niñas, niños y adolescentes de nuestro país, para que tengan una educación de calidad, en espacios libres de violencias y discriminaciones”.

La Segunda Jornada de Planificación y Alineación Estratégica contempló seis módulos de trabajo grupal y plenarias, los cuales se enfocaron en la revisión de los avances y acuerdos definidos; identificación de procesos clave; definición de iniciativas, proyectos y acciones estratégicas. Lo anterior, centrado en los tres pilares del quehacer institucional: cumplimiento normativo, y labor fiscalizadora en sentido amplio.

​

