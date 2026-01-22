22 de enero de 2026
EQUIPOS DIRECTIVOS FORTALECEN TRABAJO Y ARTICULACIÓN EN SEGUNDA JORNADA DE PLANIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
La instancia, en la que participaron representantes de todas las direcciones regionales, permitió definir nuevos objetivos, acciones e indicadores para la generación del plan estratégico 2026-2028.
Con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones y desafíos identificados en la primera jornada de planificación, realizada en diciembre de 2025, los equipos directivos de la Superintendencia de Educación se congregaron durante los días 20 y 21 de enero en Santiago, con motivo de la Segunda Jornada de Planificación y Alineación Estratégica.
En la instancia, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, realizó un repaso de los avances logrados, entre los que destacó el fortalecimiento institucional a través de diversas políticas, la mejora de los procesos de atención, que generó una disminución de tiempos de tramitación de denuncias; la instalación de la Gestión Colaborativa de Conflictos, y la profundización de un modelo de fiscalización integral y coherente con los cambios educativos.
“Todos son avances significativos que nos sitúan en el centro de nuestra labor. Estamos haciendo lo que la ley nos mandata y necesitamos avanzar en ajustes clave que nos permitan, por ejemplo, medir el impacto de estas medidas en el sistema educativo, en las comunidades, en las y los usuarios que nos formulan requerimientos y, en definitiva, en la calidad de la educación”, sostuvo la superintendenta.
En esa línea, la autoridad instó a “pensar colectivamente en nuevos caminos para concretar los objetivos institucionales”, recalcando que la institución es capaz de llevar a cabo sus propósitos “cuando nos escuchamos y cuando nos juntamos a planificar, tal como lo hicimos al principio de esta administración”.
Finalmente, hizo un llamado a las y los funcionarios: “Las personas pasamos y las instituciones quedan, lo sé yo y lo saben ustedes, pero la invitación de hoy es a ser personas que dejan huellas en las instituciones, huellas que guíen a otras y otros para tomar la posta y continuar, en la misma senda de fortalecimiento que hemos transitado. El llamado es a nunca olvidar que el fin último de nuestro trabajo es el resguardo de derechos de guaguas, niñas, niños y adolescentes de nuestro país, para que tengan una educación de calidad, en espacios libres de violencias y discriminaciones”.
La Segunda Jornada de Planificación y Alineación Estratégica contempló seis módulos de trabajo grupal y plenarias, los cuales se enfocaron en la revisión de los avances y acuerdos definidos; identificación de procesos clave; definición de iniciativas, proyectos y acciones estratégicas. Lo anterior, centrado en los tres pilares del quehacer institucional: cumplimiento normativo, y labor fiscalizadora en sentido amplio.
REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"
La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.
