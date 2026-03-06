Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de marzo de 2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS INAUGURA EN PORVENIR EL CECREA MÁS AUSTRAL DE CHILE

​Con un colorido pasacalle encabezado por una marioneta gigante de Gabriela Mistral y con la presencia de la ministra Carolina Arredondo, hoy se dio inicio oficial al funcionamiento del espacio destinado a promover el desarrollo creativo de niñas, niños y jóvenes en la provincia de Tierra del Fuego.

CECREA-6

​En un hito histórico para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, hoy se realizó la inauguración del Centro de Creación (Cecrea) Porvenir, el espacio de este tipo más austral del país. La actividad, que marca un antes y un después en la infraestructura cultural de la zona, busca responder a un déficit histórico de espacios destinados al esparcimiento y desarrollo integral de la niñez y adolescencia en la comuna de la isla Tierra del Fuego.

 
La ceremonia fue encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, acompañada por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos; el seremi de las Culturas, Luis Navarro, y el alcalde de Porvenir, José Parada.

 
"Estamos muy orgullosos de estar cerrando la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, con la inauguración del Cecrea más austral de Chile, una política pública que con esta apertura de puertas se consolida y que ha permitido la experimentación a través del arte, de la cultura, de las ciencias, de muchos niños, niñas y jóvenes a lo largo de todo el país. Y hoy tenemos el orgullo de decir que en Tierra del Fuego, en Porvenir y en un ejercicio de descentralización dentro de la misma región, abrimos las puertas de este Centro de Creación”, dijo la ministra Carolina Arredondo.

 
La secretaria de Estado agregó: “Deseamos que niños y niñas le den vida y que aquí se vayan gestando experiencias significativas que se lleven en el corazón. Esperamos que esta política pública se siga fortaleciendo, porque cuando nos propusimos poner en el centro de la vida de las personas el arte, la cultura y el patrimonio, lo hicimos con acciones concretas y eso se ha materializado con duplicar y descentralizar el presupuesto de nuestro ministerio".

 
La jornada comenzó con un despliegue de alegría y participación comunitaria, a través de un pasacalle que recorrió desde la Plaza Arturo Merino Benítez hasta el nuevo centro, ubicado en Croacia N°906. El desfile fue liderado por niños, niñas y jóvenes que exhibieron máscaras creadas por ellos mismos, durante la realización de laboratorios previos.

 
Uno de los momentos más emblemáticos fue la presencia de una marioneta de gran formato inspirada en Gabriela Mistral. Esta figura monumental recorrió distintos puntos de la ciudad interactuando con los transeúntes y establecimientos educacionales, simbolizando el vínculo entre la identidad territorial y el fomento de las artes.

 
Espacio de derechos y futuro

 
El nuevo Cecrea Porvenir está diseñado para atender a ciudadanos de entre 7 y 19 años de edad, ofreciendo un lugar seguro y equipado para experiencias creativas que desafíen las limitaciones geográficas y climáticas del territorio. Al interior del centro, las autoridades recorrieron una exposición que detalló los procesos de "Escucha Creativa", donde se exhibieron trabajos y registros del primer año de implementación del programa.

 
La inauguración culminó con el tradicional corte de cinta y la presentación artística de la agrupación local "Oro Fueguino", consolidando este espacio como un centro de referencia para la articulación territorial y el ejercicio de los derechos culturales de las niñeces y juventudes de Tierra del Fuego.

 
Como parte de su agenda en la isla, la ministra Arredondo encabezó también la entrega del Sello Acciona al jardín infantil Pepita de Oro (JUNJI), distinción que reconoce la excelencia en la integración de lenguajes artísticos en la educación inicial. Junto al seremi de Magallanes, Luis Navarro, la secretaria de Estado sostuvo además un encuentro con Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) de la provincia: la agrupación folklórica Oro Fueguino y el Club de Adultos Mayores Renacer.

minenergiah2v

MINISTERIO DE ENERGÍA PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026-2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA PROGRAMACIÓN PARA FINALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA BULNES

Leer Más

​Tramos entre Sarmiento, Maipú y Angamos proyectan su apertura al tránsito para fines de marzo, mientras que el sector entre Angamos y Rómulo Correa se habilitará hacia fines de abril.

​Tramos entre Sarmiento, Maipú y Angamos proyectan su apertura al tránsito para fines de marzo, mientras que el sector entre Angamos y Rómulo Correa se habilitará hacia fines de abril.

MINVU - Apertura av
nuestrospodcast
CECREA-6

MINISTERIO DE LAS CULTURAS INAUGURA EN PORVENIR EL CECREA MÁS AUSTRAL DE CHILE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CECREA-6

MINISTERIO DE LAS CULTURAS INAUGURA EN PORVENIR EL CECREA MÁS AUSTRAL DE CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Constanza Saa Meneses y Auristela. Godoy

MUJERES QUE ALZAN LA VOZ: DIÁLOGO SOBRE IGUALDAD Y EXPERIENCIAS DE VIDA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
4 OP

POR CIERRE DE PLANTA DE GNC EN PUNTA ARENAS: SEREMI DE ENERGÍA LLAMA A EMPRESAS RESPONSABLES A RESOLVER DIFERENCIAS Y RETOMAR OPERACIONES

Gráfica Laguna Blanca_1