MINISTERIO DE LAS CULTURAS INAUGURA EN PORVENIR EL CECREA MÁS AUSTRAL DE CHILE

​En un hito histórico para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, hoy se realizó la inauguración del Centro de Creación (Cecrea) Porvenir, el espacio de este tipo más austral del país. La actividad, que marca un antes y un después en la infraestructura cultural de la zona, busca responder a un déficit histórico de espacios destinados al esparcimiento y desarrollo integral de la niñez y adolescencia en la comuna de la isla Tierra del Fuego.



La ceremonia fue encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, acompañada por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos; el seremi de las Culturas, Luis Navarro, y el alcalde de Porvenir, José Parada.



"Estamos muy orgullosos de estar cerrando la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, con la inauguración del Cecrea más austral de Chile, una política pública que con esta apertura de puertas se consolida y que ha permitido la experimentación a través del arte, de la cultura, de las ciencias, de muchos niños, niñas y jóvenes a lo largo de todo el país. Y hoy tenemos el orgullo de decir que en Tierra del Fuego, en Porvenir y en un ejercicio de descentralización dentro de la misma región, abrimos las puertas de este Centro de Creación”, dijo la ministra Carolina Arredondo.



La secretaria de Estado agregó: “Deseamos que niños y niñas le den vida y que aquí se vayan gestando experiencias significativas que se lleven en el corazón. Esperamos que esta política pública se siga fortaleciendo, porque cuando nos propusimos poner en el centro de la vida de las personas el arte, la cultura y el patrimonio, lo hicimos con acciones concretas y eso se ha materializado con duplicar y descentralizar el presupuesto de nuestro ministerio".



La jornada comenzó con un despliegue de alegría y participación comunitaria, a través de un pasacalle que recorrió desde la Plaza Arturo Merino Benítez hasta el nuevo centro, ubicado en Croacia N°906. El desfile fue liderado por niños, niñas y jóvenes que exhibieron máscaras creadas por ellos mismos, durante la realización de laboratorios previos.



Uno de los momentos más emblemáticos fue la presencia de una marioneta de gran formato inspirada en Gabriela Mistral. Esta figura monumental recorrió distintos puntos de la ciudad interactuando con los transeúntes y establecimientos educacionales, simbolizando el vínculo entre la identidad territorial y el fomento de las artes.



Espacio de derechos y futuro



El nuevo Cecrea Porvenir está diseñado para atender a ciudadanos de entre 7 y 19 años de edad, ofreciendo un lugar seguro y equipado para experiencias creativas que desafíen las limitaciones geográficas y climáticas del territorio. Al interior del centro, las autoridades recorrieron una exposición que detalló los procesos de "Escucha Creativa", donde se exhibieron trabajos y registros del primer año de implementación del programa.



La inauguración culminó con el tradicional corte de cinta y la presentación artística de la agrupación local "Oro Fueguino", consolidando este espacio como un centro de referencia para la articulación territorial y el ejercicio de los derechos culturales de las niñeces y juventudes de Tierra del Fuego.



Como parte de su agenda en la isla, la ministra Arredondo encabezó también la entrega del Sello Acciona al jardín infantil Pepita de Oro (JUNJI), distinción que reconoce la excelencia en la integración de lenguajes artísticos en la educación inicial. Junto al seremi de Magallanes, Luis Navarro, la secretaria de Estado sostuvo además un encuentro con Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) de la provincia: la agrupación folklórica Oro Fueguino y el Club de Adultos Mayores Renacer.

