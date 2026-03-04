Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

FABIÁN CONSTANZO ADVIERTE QUE IMPLEMENTACIÓN DE LEY UBER PODRÍA DEJAR SIN TRABAJO A MÁS DE 100 MIL CONDUCTORES

Almorzando con Checho

Fabián Constanzo presidente nacional del Sindicato de Conductores de Aplicaciones

En el programa Almorzando con Checho, el presidente nacional del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, Fabián Constanzo, abordó la incertidumbre que enfrenta el gremio ante la inminente publicación del reglamento de la denominada Ley Uber. El dirigente manifestó su preocupación por la intención del Ministerio de Transportes de avanzar en la implementación sin que esté operativo el software que permitirá crear el Registro Nacional de Conductores.

Según explicó, la plataforma tecnológica —adjudicada en febrero de 2026 por un monto cercano a los $550 millones— podría tardar hasta seis meses en estar lista, mientras que la ley comenzaría a aplicarse 30 días después de publicado el reglamento. Esto implicaría que, desde el día 31, conductores, vehículos y empresas deberían estar inscritos para operar, pese a que actualmente no existe un sistema habilitado para hacerlo.

Constanzo advirtió que más de 100 mil conductores a nivel nacional quedarían expuestos a multas que pueden alcanzar los $3 millones, mientras que las aplicaciones arriesgan sanciones de hasta $10 millones por infracción e incluso la pérdida del permiso para operar si acumulan multas. “No nos podemos dar el lujo de estar ni una semana sin trabajar”, afirmó, señalando que el 74% de los conductores tiene esta actividad como su única fuente de ingresos.

El dirigente recalcó que los conductores de aplicaciones cumplen un rol clave en el sistema de transporte, especialmente en horarios donde el transporte público no opera, tanto en regiones como en la capital. Asimismo, sostuvo que el gremio no se opone a la regulación, pero exige que el registro y el reglamento entren en vigencia de manera coordinada para evitar una paralización masiva del servicio.

En ese contexto, explicó que el futuro registro permitirá verificar antecedentes penales, documentación de vehículos y datos oficiales a través del Registro Civil y otras entidades, fortaleciendo la seguridad para pasajeros y conductores. Sin embargo, advirtió que su correcta implementación requiere una “marcha blanca” y garantías claras antes de exigir su cumplimiento obligatorio.

Finalmente, Constanzo criticó la falta de diálogo con el Ministerio durante los últimos cuatro años y pidió una respuesta concreta que entregue certezas tanto a conductores como a usuarios y empresas. “Lo único que queremos es saber si vamos a poder seguir trabajando”, concluyó, insistiendo en que la implementación de la ley debe resguardar el empleo y evitar un impacto negativo en el sistema de transporte y en miles de familias del país.


Luis Navarro, Seremi de las Culturas

SEREMI DE LAS CULTURAS LUIS NAVARRO DESTACA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO TERRITORIAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTÁ DESAPARECIDO: INVESTIGAN INCIDENTE QUE AFECTA A SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.

​El hecho ocurrió en el sector denominado “La Laguna” al interior de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. Fiscalía y equipos de emergencia trabajan para esclarecer lo ocurrido.

4ta BRIACO Chorillos
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Salmonicultura-en-Magallanes-1536x864

SALMONICULTORES DE MAGALLANES DESTACAN PROYECTO CIENTÍFICO INÉDITO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y SANITARIA DE LA ACUICULTURA REGIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cesar Almonacid y Barbara Vargas, creadores de los Curioscopicos y emblema de Embajadores Antárticos

UNIVERSO DE LOS CURIOSCOPICOS SON RECONOCIDOS COMO EMBAJADORES ANTÁRTICOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremoculturas

FOMENTO LECTOR, GOBERNANZA CULTURAL Y CARNAVAL BARRIAL MARCAN AGENDA CULTURAL EN MAGALLANES

27