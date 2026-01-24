Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de enero de 2026

JAVIER SÁEZ, CREADOR DE CONTENIDO ESPAÑOL QUE HARÁ UN DOCUMENTAL SOBRE CHILE EN YOUTUBE, VOLVERÁ A MAGALLANES EN FEBRERO

Almorzando con Checho

javier saez creador de contenido español

El creador de contenido español, Javier Sáez fue parte del programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones, en donde comentó el proyecto audiovisual que lo traerá de regreso a Chile para recorrer el país durante seis meses y transformarlo en un documental. 

Sáez explicó que su primera visita a Chile, en noviembre pasado, lo marcó por la naturaleza, la diversidad del territorio y el trato de las personas, lo que despertó su interés por volver y profundizar en la realidad cultural e histórica de las distintas regiones. 

El proyecto, que será autogestionado y grabado en solitario, busca mostrar un Chile distinto al del turismo tradicional, incorporando relatos locales e historia. El recorrido comenzará en Magallanes y se extenderá por las 16 regiones del país. 

Finalmente, el realizador confirmó que arribará a Punta Arenas el próximo 18 de febrero, desde donde iniciará su travesía, la que podrá seguirse a través de su canal de YouTube (javisaez97) y su Instagram.



cchcmagallanes2025

CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 5.600 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)
nuestrospodcast
FOTO 8

CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN TIERRA DEL FUEGO PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
javier saez creador de contenido español

JAVIER SÁEZ, CREADOR DE CONTENIDO ESPAÑOL QUE HARÁ UN DOCUMENTAL SOBRE CHILE EN YOUTUBE, VOLVERÁ A MAGALLANES EN FEBRERO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
alcalderadonich

MÁS DE 44 MIL PRODUCTOS Y CAMPAÑA ACTIVA: MUNICIPIO REFUERZA AYUDA A DAMNIFICADOS POR INCENDIOS FORESTALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mixta_educacion2

COMISIÓN MIXTA DEL CONGRESO NACIONAL APRUEBA PROYECTO DE LEY SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR Y BIENESTAR EN COMUNIDADES EDUCATIVAS