24 de enero de 2026
JAVIER SÁEZ, CREADOR DE CONTENIDO ESPAÑOL QUE HARÁ UN DOCUMENTAL SOBRE CHILE EN YOUTUBE, VOLVERÁ A MAGALLANES EN FEBRERO
Almorzando con Checho
El creador de contenido español, Javier Sáez fue parte del programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones, en donde comentó el proyecto audiovisual que lo traerá de regreso a Chile para recorrer el país durante seis meses y transformarlo en un documental.
Sáez explicó que su primera visita a Chile, en noviembre pasado, lo marcó por la naturaleza, la diversidad del territorio y el trato de las personas, lo que despertó su interés por volver y profundizar en la realidad cultural e histórica de las distintas regiones.
El proyecto, que será autogestionado y grabado en solitario, busca mostrar un Chile distinto al del turismo tradicional, incorporando relatos locales e historia. El recorrido comenzará en Magallanes y se extenderá por las 16 regiones del país.
Finalmente, el realizador confirmó que arribará a Punta Arenas el próximo 18 de febrero, desde donde iniciará su travesía, la que podrá seguirse a través de su canal de YouTube (javisaez97) y su Instagram.
