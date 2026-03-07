CONAF IMPLEMENTA CÁMARAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR INCENDIOS EN MAGALLANES

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la Región de Magallanes implementó un sistema de cámaras de teledetección con Inteligencia Artificial para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales. La tecnología fue instalada en cuatro puntos estratégicos del territorio y es monitoreada desde la Central de Coordinación “Hugo Bahamonde Villarroel” del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF).

La iniciativa se desarrolla en el marco de una alianza nacional entre CONAF y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), institución que impulsó la propuesta para incorporar este sistema de vigilancia. Las cámaras se encuentran ubicadas en las provincias de Magallanes y Última Esperanza, permitiendo ampliar la cobertura de monitoreo en zonas sensibles frente a eventuales focos de incendio.

En la provincia de Magallanes, los dispositivos fueron instalados en la parte alta del Edificio del Agro en Punta Arenas y en un sector del Parque del Estrecho, específicamente en Fuerte Bulnes. En tanto, en la provincia de Última Esperanza se encuentran en la base de brigada Lenga 4 y en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Torres del Paine.

El sistema busca complementar la observación humana y los patrullajes terrestres, que muchas veces se ven limitados por factores propios del territorio. La compleja topografía, las condiciones climáticas adversas y el fuerte viento característico de la zona pueden dificultar la detección temprana de incendios y acelerar su propagación.

El director regional de CONAF, Mauricio Ruiz, destacó que “la iniciativa es un paso avanzado hacia la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la prevención, aprovechando sus capacidades y amplitud, permitiendo un uso óptimo y eficiente de los recursos disponibles para cada temporada”.

Durante esta semana, autoridades regionales de CONAF y el equipo del DEPRIF visitaron el sector del Parque del Estrecho de Magallanes para presentar el funcionamiento del sistema en Fuerte Bulnes. La actividad contó con la presencia de la gerente general del Parque del Estrecho de Magallanes, Ximena Castro, quien valoró la iniciativa por fortalecer la alianza público-privada orientada a la prevención de incendios forestales en la región.