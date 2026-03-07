Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de marzo de 2026

CONAF IMPLEMENTA CÁMARAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR INCENDIOS EN MAGALLANES

La tecnología de teledetección fue instalada en cuatro puntos estratégicos de las provincias de Magallanes y Última Esperanza, permitiendo mejorar la detección temprana de focos de incendio en la región.

Cámaras con Inteligencia Artificial CONAF

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la Región de Magallanes implementó un sistema de cámaras de teledetección con Inteligencia Artificial para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales. La tecnología fue instalada en cuatro puntos estratégicos del territorio y es monitoreada desde la Central de Coordinación “Hugo Bahamonde Villarroel” del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF).

La iniciativa se desarrolla en el marco de una alianza nacional entre CONAF y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), institución que impulsó la propuesta para incorporar este sistema de vigilancia. Las cámaras se encuentran ubicadas en las provincias de Magallanes y Última Esperanza, permitiendo ampliar la cobertura de monitoreo en zonas sensibles frente a eventuales focos de incendio.

En la provincia de Magallanes, los dispositivos fueron instalados en la parte alta del Edificio del Agro en Punta Arenas y en un sector del Parque del Estrecho, específicamente en Fuerte Bulnes. En tanto, en la provincia de Última Esperanza se encuentran en la base de brigada Lenga 4 y en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Torres del Paine.

El sistema busca complementar la observación humana y los patrullajes terrestres, que muchas veces se ven limitados por factores propios del territorio. La compleja topografía, las condiciones climáticas adversas y el fuerte viento característico de la zona pueden dificultar la detección temprana de incendios y acelerar su propagación.

El director regional de CONAF, Mauricio Ruiz, destacó que “la iniciativa es un paso avanzado hacia la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la prevención, aprovechando sus capacidades y amplitud, permitiendo un uso óptimo y eficiente de los recursos disponibles para cada temporada”.

Durante esta semana, autoridades regionales de CONAF y el equipo del DEPRIF visitaron el sector del Parque del Estrecho de Magallanes para presentar el funcionamiento del sistema en Fuerte Bulnes. La actividad contó con la presencia de la gerente general del Parque del Estrecho de Magallanes, Ximena Castro, quien valoró la iniciativa por fortalecer la alianza público-privada orientada a la prevención de incendios forestales en la región.

pn-kawesqar-1536x864

PUBLICAN RESULTADOS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Cámaras con Inteligencia Artificial CONAF

CONAF IMPLEMENTA CÁMARAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR INCENDIOS EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Fn Informe homicidios2

INFORME NACIONAL DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS CONSUMADOS 2025 MUESTRA DISMINUCIÓN DE 11,5%

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
confederaciontrabajadores

PDTE DE LA CGT MANUEL AHUMADA LILLO: “SI NO TENEMOS ORGANIZACIONES FUERTES Y PODEROSAS NO VAMOS A PODER PELEAR POR NUESTROS DERECHOS”