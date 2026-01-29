HYST CONCRETA IMPORTANTES REUNIONES CON CONAF Y DGAC EN AGENDA DE TRABAJO EN SANTIAGO

En el marco de los viajes realizados a Santiago con motivo de los eventos de lanzamiento de la temporada invernal, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) concretó dos relevantes reuniones de trabajo con instituciones públicas clave para el desarrollo del destino.



La primera de ellas correspondió a una largamente esperada instancia con la Gerencia de Áreas Protegidas a nivel nacional de CONAF y su equipo técnico, encuentro que permitió avanzar en materias estratégicas relacionadas con concesiones, estadísticas y otros aspectos fundamentales vinculados a la gestión del territorio y al quehacer de la asociación. Los compromisos adquiridos en esta reunión permitirán seguir avanzando en diversos tópicos relevantes para el desarrollo sustentable del destino y la coordinación público-privada.



Asimismo, HYST sostuvo una reunión clave con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), institución con la cual mantiene una relación directa en materias asociadas al funcionamiento de los aeropuertos de la región, en particular del aeródromo de Puerto Natales. En esta instancia fue posible definir y acordar estrategias orientadas a aportar, desde el sector turístico, con acciones concretas que contribuyan a mejorar la operatividad e infraestructura, además de avanzar en futuras alianzas con líneas aéreas y otros actores relevantes.



Estas reuniones fueron posibles gracias a las gestiones impulsadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), organización de la cual HYST comenzó a ser parte durante el año 2026. Desde la asociación se agradece profundamente la articulación y las instancias generadas, las que permiten fortalecer alianzas y avanzar en la integración de acciones público-privadas a nivel nacional, fundamentales para el desarrollo y proyección del turismo en Torres del Paine.

