Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

FALLECIÓ JOVEN CON GRAVES QUEMADURAS QUE ESPERÓ 10 DÍAS UN TRASLADO DESDE PUNTA ARENAS A SANTIAGO

​El siniestro se registró en un inmueble interior ubicado en calle Manuel Aguilar, emergencia que movilizó a tres compañías de Bomberos.

HCM

Lo que comenzó como una lucha por la supervivencia tras un voraz incendio en el Barrio Prat de Punta Arenas, región de Magallanes, terminó este jueves en una tragedia que enluta a la comunidad magallánica y pone bajo cuestionamiento la gestión de la Red Asistencial de salud.

Johan Rocuant, el joven que resultó con quemaduras de extrema gravedad durante un incendio ocurrido la madrugada del pasado 4 de enero, falleció en Santiago pocas horas después de haber logrado, finalmente, un cupo para su tratamiento especializado.

El siniestro se registró en un inmueble interior ubicado en calle Manuel Aguilar, emergencia que movilizó a tres compañías de Bomberos.

Desde ese día, Rocuant estuvo internado en estado crítico en Punta Arenas, a la espera de ser trasladado a un centro de alta complejidad en la región Metropolitana.

Solicitud habría sido rechazada

Según antecedentes recabados, la solicitud de traslado hacia la Posta Central de Santiago fue rechazada en tres oportunidades consecutivas.

Durante los cerca de 10 días de espera, el paciente fue sometido a curaciones y aseos quirúrgicos a nivel local, pero su estado de salud se agravó tras desarrollar un cuadro de neumonía.

Recién este miércoles, cerca de las 21:00 horas, la Red Asistencial aprobó el cupo y autorizó el traslado aéreo hacia Santiago.

Sin embargo, el crítico estado en el que arribó el joven hizo que los esfuerzos médicos resultaran insuficientes, confirmándose su fallecimiento durante las primeras horas del jueves.

La situación ha generado profunda indignación entre familiares y cercanos, quienes apuntan a una presunta mala gestión y a la demora en el acceso a una cama crítica especializada como factores determinantes en el desenlace.

Mientras los restos de Johan Rocuant permanecen en la capital a la espera de los trámites correspondientes para su traslado, se aguarda un pronunciamiento oficial de las autoridades de salud regionales que explique las razones técnicas de los reiterados rechazos al traslado.

Fuente: biobiochile.cl 



inflammAIDS

PROYECTO ANILLO INFLAMMAIDS CIERRA SU CICLO CON IMPORTANTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE VIH

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP MAGALLANES ENTREGÓ EL BALANCE DE SU GESTIÓN Y APORTE A LA REGIÓN

Leer Más

​La empresa dio a conocer las acciones en el ámbito comunitario como el Programa Puertas Abiertas, los fondos concursables Enap Impulsa y el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento.

​La empresa dio a conocer las acciones en el ámbito comunitario como el Programa Puertas Abiertas, los fondos concursables Enap Impulsa y el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento.

cuentapubenapmagallanes
nuestrospodcast
VIDEOS TERRENO ELECTROTERMINAL 2

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
HCM

FALLECIÓ JOVEN CON GRAVES QUEMADURAS QUE ESPERÓ 10 DÍAS UN TRASLADO DESDE PUNTA ARENAS A SANTIAGO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

CONTRALORÍA DA LUZ VERDE A PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE OBLIGA A AEROLÍNEAS A ENTREGAR LISTADOS DE PASAJEROS A LAS POLICÍAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Operativo de control de identidad preventivo Capitania de Puerto de Tierra del Fuego 1 6

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ OPERATIVO DE CONTROL DE IDENTIDAD PREVENTIVO A BORDO DE FERRY DE CONECTIVIDAD