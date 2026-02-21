PDI DETECTÓ A 11 EXTRANJEROS EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR DURANTE FISCALIZACIÓN EN LOCALES NOCTURNOS DE PUNTA ARENAS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, en colaboración con personal de diferentes unidades de la Prefectura Provincial Magallanes de la PDI, llevaron a cabo una fiscalización durante la madrugada de este sábado en diversos locales nocturnos de la ciudad.

El Comisario Leonardo Alegría, jefe de la unidad, expresó: “Durante esta fiscalización focalizada en locales nocturnos se controló a 55 extranjeros, de los cuales 11 fueron sorprendidos infringiendo la normativa migratoria. La mayoría de ellos ejercía labores remuneradas sin autorización y, en otros casos, habían ingresado al país por paso no habilitado, por lo que serán denunciados al Servicio Nacional de Migraciones”.

Asimismo, durante el operativo, los detectives fiscalizaron a una mujer de nacionalidad chilena que estaba trabajando en uno de los locales. Al momento del control, proporcionó la identidad de otra persona, por lo que fue detenida en flagrancia por el delito de usurpación de nombre. Posteriormente, se verificó su verdadero nombre, constatándose que registra antecedentes por diversos delitos, entre ellos, tráfico de drogas en pequeñas cantidades, robo con intimidación, ocultamiento de identidad y amenazas.

La PDI seguirá desarrollando este tipo de fiscalizaciones en diferentes puntos de la región, con la finalidad de detectar a personas infractoras de la Ley de Migración y Extranjería o que mantengan órdenes u otros encargos vigentes.

