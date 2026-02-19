Punta Arenas,
19 de febrero de 2026

DEAD OR ALIVE: EL POTENTE TRIBUTO A BON JOVI QUE DEBUTA EN DREAMS PUNTA ARENAS

Una banda con trayectoria en el rock local presenta un show cargado de clásicos, energía y emoción en el Lucky 7 magallánico este jueves 19.

FOTO TRIB BON JOVI PUQ

El tributo “Dead Or Alive” nace a fines de 2025 como una idea que fue tomando fuerza entre músicos y amigos con una trayectoria compartida en la escena rockera local. La pasión común por Bon Jovi fue el punto de partida para dar forma a un proyecto que busca rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del rock de estadio, respetando su esencia pero aportando identidad propia.

“Este proyecto nace desde la admiración profunda por la música de Bon Jovi. Queríamos hacer un homenaje honesto, potente y respetuoso, manteniendo la esencia original pero también con nuestra propia identidad”, explica la voz de la agrupación, Gerard Barría.

La agrupación está integrada por Hugo Colivoro (bajo), Francisco Núñez (batería), Danko Vera (teclados), Marcelo Sánchez (guitarra) y Gerard Barría (voz). Todos son amigos y colegas de años, provenientes de distintas bandas y proyectos musicales, lo que genera una conexión natural sobre el escenario.

“Somos amigos desde hace mucho tiempo y hemos coincidido en distintos proyectos. Este tributo nos une desde la amistad, el profesionalismo y el amor por el rock clásico”, comenta Gerard.

Aunque algunos de sus integrantes han tocado previamente en el casino con otras bandas, esta será la primera vez que se presentan juntos como formación en ese escenario. Debutar allí representa un hito importante: un espacio de alto nivel, con público exigente y diverso, que marca el inicio formal del tributo ante una audiencia masiva.

“Varios ya habíamos tocado en Dreams, pero nunca juntos como banda. Por eso este momento es especial, porque es el debut oficial del proyecto en un escenario importante”, señaló el músico.

El show incluirá himnos inolvidables que han marcado generaciones, como “Livin’ On A Prayer”, “You Give Love a Bad”, “Name”, “It’s My Life”, “Always” y “Wanted Dead Or Alive”, e ntre otras canciones que mezclan energía, emoción y nostalgia, pensadas para que el público cante a todo pulmón y reviva el espíritu del rock de estadio.

“Es un repertorio que todos conocen. La idea es que la gente no solo escuche, sino que cante y se emocione con nosotros”, adelanta el vocalista.

La propuesta no es solo interpretar canciones, sino transmitir la potencia emocional que caracteriza a la banda original. La complicidad entre los músicos, sumada a un repertorio lleno de clásicos, promete una experiencia intensa y participativa que conecta de inmediato con la audiencia.

“No es solo un tributo, es un show con mucha energía y emoción real entre nosotros como músicos amigos. Queremos que el público sienta que está viviendo un concierto de rock de estadio”, afirma Barría.

El debut de Dead Or Alive –Tributo a Bon Jovi se realizará este jueves, no antes de las 23:00 horas, en el restobar Lucky 7 del Dreams Punta Arenas.





BANDA NACIONAL “STEREO 3” CELEBRA 25 AÑOS DE HISTORIA CON SHOW DREAMS PUNTA ARENAS.

billetes