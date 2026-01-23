MÚSICA, HUMOR Y TRIBUTOS MARCARÁN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EN DREAMS PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el locutor y animador de Casino Dreams Punta Arenas, Cristian Andre, entrego detalles sobre la atractiva cartelera de espectáculos que se desarrollará durante la segunda quincena de enero en el recinto de entretención ubicado en O’Higgins 1235.

Según se dio a conocer, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluye música en vivo, tributos a grandes artistas y humor, todo con show gratuito presentando la entrada al casino, consolidando a Dreams como uno de los principales panoramas nocturnos de la ciudad durante el verano.

La agenda contempla para el viernes 23 de enero un tributo a Marco Antonio Solís, mientras que el sábado 23 de enero será el turno del tributo a Los Golpes, ofreciendo noches cargadas de recuerdos y clásicos musicales. Posteriormente, el jueves 29 de enero, el escenario de Dreams recibirá un tributo a Karol G, pensado especialmente para los fanáticos del género urbano y los éxitos actuales. Finalmente, el viernes 30 de enero, la entretención continuará con la presentación del humorista Esteban Duch, quien promete una noche de risas para el público asistente.

De esta forma, Dreams Punta Arenas invita a la comunidad a ser parte de una segunda quincena de enero llena de espectáculos y entretención, reforzando su propuesta de panoramas accesibles y de calidad para residentes y visitantes de la capital regional.

