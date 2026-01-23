Punta Arenas,
23 de enero de 2026

MÚSICA, HUMOR Y TRIBUTOS MARCARÁN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO EN DREAMS PUNTA ARENAS

Buenos días región.

dreamspuntaarenas

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el locutor y animador de Casino Dreams Punta Arenas, Cristian Andre,  entrego detalles sobre la atractiva cartelera de espectáculos que se desarrollará durante la segunda quincena de enero en el recinto de entretención ubicado en O’Higgins 1235.

Según se dio a conocer, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluye música en vivo, tributos a grandes artistas y humor, todo con show gratuito presentando la entrada al casino, consolidando a Dreams como uno de los principales panoramas nocturnos de la ciudad durante el verano.

La agenda contempla para el viernes 23 de enero un tributo a Marco Antonio Solís, mientras que el sábado 23 de enero será el turno del tributo a Los Golpes, ofreciendo noches cargadas de recuerdos y clásicos musicales. Posteriormente, el jueves 29 de enero, el escenario de Dreams recibirá un tributo a Karol G, pensado especialmente para los fanáticos del género urbano y los éxitos actuales. Finalmente, el viernes 30 de enero, la entretención continuará con la presentación del humorista Esteban Duch, quien promete una noche de risas para el público asistente.

De esta forma, Dreams Punta Arenas invita a la comunidad a ser parte de una segunda quincena de enero llena de espectáculos y entretención, reforzando su propuesta de panoramas accesibles y de calidad para residentes y visitantes de la capital regional.



alcalderadonich

MÁS DE 44 MIL PRODUCTOS Y CAMPAÑA ACTIVA: MUNICIPIO REFUERZA AYUDA A DAMNIFICADOS POR INCENDIOS FORESTALES

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Leer Más

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

hcmvisualizador
antartica21convenio

INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LEY DE SEGURIDAD NUCLEAR: APRUEBAN INDICACIÓN PARA REDUCIR PLAZOS DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD CRÍTICOS

16

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"