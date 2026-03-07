MILES DE ADHERENTES DESPIDEN AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Más de cinco mil personas llegaron este sábado hasta la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, para participar en la despedida organizada por el colectivo ciudadano “Unidos por Boric”. La convocatoria buscó reunir a simpatizantes del Gobierno en los últimos días del mandato presidencial, a cuatro días de la ceremonia oficial de traspaso de mando.

Durante la jornada, los asistentes se concentraron con banderas, pancartas y cánticos, mientras el Presidente se asomaba al balcón acompañado de su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta Boric, para saludar a la multitud. La actividad incluyó presentaciones musicales, intervenciones y discursos, con un escenario dispuesto especialmente para la ocasión.

En su alocución, Boric destacó la resiliencia de la ciudadanía a lo largo de su administración. “He recorrido Chile entero y en todos esos lugares me he encontrado con el pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se revela ante amenazas vengan de donde vengan o ante interesados pesimismos”, afirmó. Además, hizo un balance personal de su paso por La Moneda, asegurando que asumió el cargo con humildad y con la convicción de haber entregado su máximo esfuerzo.

Militantes y dirigentes del Frente Amplio, partido al que pertenece el Presidente, también participaron del encuentro, sumándose a la celebración del colectivo ciudadano. Los organizadores señalaron que la intención era despedir a Boric “como se merece y agradecer todo lo que hizo por Chile”.

