“ALGUACIL ILUSTRE”: CARABINEROS OTORGA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC SU MÁXIMA DISTINCIÓN

Mediante Resolución Exenta N°82, fechada el 17 de febrero de 2026, la Dirección General de Carabineros de Chile otorgó al Presidente Gabriel Boric Font la Condecoración “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro”, en el grado de “Alguacil Ilustre”, la máxima distinción institucional que confiere la policía uniformada.

El documento, firmado por el general director Marcelo Araya Zapata, establece que el reconocimiento se concede en atención al “fortalecimiento estructural de Carabineros de Chile” impulsado durante su administración.

En el considerando segundo se consigna expresamente que el Mandatario “ha impulsado un fortalecimiento estructural de Carabineros de Chile”, destacando la “importante dotación de recursos logísticos, humanos y de vanguardia tecnológica”, lo que —según el texto— habría elevado los estándares de seguridad y la capacidad operativa institucional.

Asimismo, el acto administrativo sostiene que la gestión presidencial ha permitido a la institución enfrentar “con solidez y resiliencia, los complejos e inéditos desafíos que impone la seguridad pública”, consolidando su rol como “baluarte infranqueable del Estado de Derecho”.

La resolución concluye señalando que dichas acciones “comprometen el reconocimiento y la gratitud de Carabineros de Chile” hacia el Jefe de Estado, otorgándole formalmente la condecoración en el grado de Alguacil Ilustre.

Tradición institucional desde 2006



Desde Carabineros explicaron que existen registros que dan cuenta de que, al menos desde 2006 —cuando se otorgó esta condecoración al Presidente Ricardo Lagos— la máxima distinción “Alguacil Ilustre” se entrega a los Presidentes de la República al término de su mandato.

Asimismo, precisaron que con anterioridad se ha conferido la condecoración de “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” a quienes han ejercido el cargo de Ministro o Ministra del Interior, constituyendo la segunda distinción más alta dentro de esta orden institucional.

En este contexto, surge además la interrogante respecto a cómo se aplicará esta tradición con la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública: si será el Ministro del Interior, el nuevo Ministro de Seguridad o ambos quienes reciban en el futuro el reconocimiento de “Alguacil Mayor”.

Desde la institución indicaron que la ceremonia oficial de condecoración al Presidente Boric se llevará a cabo dentro de los próximos días.

​

