BOMBEROS RESCATAN A GATO ATRAPADO EN ÁRBOL DE LA PLAZA MUÑOZ GAMERO EN PUNTA ARENAS

Una situación poco habitual se registró este viernes en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, luego de que un gato quedara atrapado en la parte alta de un árbol, a varios metros del suelo. La escena fue advertida por transeúntes y turistas que escucharon sus maullidos y dieron aviso ante la imposibilidad de que descendiera por sus propios medios.

Con el paso de las horas, el felino permaneció en el mismo punto, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar. Debido a la altura y al riesgo de una caída, se solicitó apoyó a equipos de emergencia para realizar un rescate seguro.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas acudieron hasta el centro de la ciudad y, tras una maniobra con escalera, lograron bajar al animal sin que se presentara lesiones. El procedimiento fue seguido por decenas de personas que presenciaron el operativo en pleno corazón de la capital regional.

​

