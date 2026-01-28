MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

Con el objetivo de promover y poner en valor la riqueza turística local, la Municipalidad de Punta Arenas realizará la segunda versión de la Feria de Turismo "Vive Punta Arenas", el próximo viernes 30 de enero, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

La iniciativa coincide con la recalada del crucero internacional Sapphire Princess, que arribará a la ciudad con un estimado de 2.080 pasajeros, convirtiéndose en una importante vitrina para los emprendedores y servicios turísticos de la comuna.

"Comenzamos hace algunas semanas, cuando llegaron dos cruceros, y fue todo un éxito. El clima nos acompañó y los turistas pudieron conocer distintos tipos de emprendimientos vinculados al turismo. Por eso, tal como nos comprometimos, ahora tenemos nuestra segunda feria, coincidiendo con la llegada de un crucero muy grande, lo que representa una gran oportunidad para nuestros emprendedores", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, señaló que esta nueva versión consolida una experiencia exitosa: "Vamos a tener distintas ofertas para los turistas, con alrededor de 16 puestos que incluirán alimentación, gastronomía, joyas, orfebrería y souvenirs. Son principalmente emprendedores locales que participaron en la primera versión de diciembre de 2025, la cual fue bastante exitosa".

Dentro de la programación, se contempla una intervención folclórica cultural, con la presentación de la Agrupación Cuequera Esmeralda, programada para las 11:30 horas.

Además, la feria contará con un stand informativo de la OMIL, donde se pondrán a disposición más de 30 ofertas laborales en el área de hotelería y turismo, dirigidas a cargos como mucamas, garzones, maestros de cocina, recepcionistas, entre otros.