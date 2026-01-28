Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de enero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

FERIA DE TURISMO (2)
Con el objetivo de promover y poner en valor la riqueza turística local, la Municipalidad de Punta Arenas realizará la segunda versión de la Feria de Turismo "Vive Punta Arenas", el próximo viernes 30 de enero, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

La iniciativa coincide con la recalada del crucero internacional Sapphire Princess, que arribará a la ciudad con un estimado de 2.080 pasajeros, convirtiéndose en una importante vitrina para los emprendedores y servicios turísticos de la comuna.

"Comenzamos hace algunas semanas, cuando llegaron dos cruceros, y fue todo un éxito. El clima nos acompañó y los turistas pudieron conocer distintos tipos de emprendimientos vinculados al turismo. Por eso, tal como nos comprometimos, ahora tenemos nuestra segunda feria, coincidiendo con la llegada de un crucero muy grande, lo que representa una gran oportunidad para nuestros emprendedores", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, señaló que esta nueva versión consolida una experiencia exitosa: "Vamos a tener distintas ofertas para los turistas, con alrededor de 16 puestos que incluirán alimentación, gastronomía, joyas, orfebrería y souvenirs. Son principalmente emprendedores locales que participaron en la primera versión de diciembre de 2025, la cual fue bastante exitosa".

Dentro de la programación, se contempla una intervención folclórica cultural, con la presentación de la Agrupación Cuequera Esmeralda, programada para las 11:30 horas.

Además, la feria contará con un stand informativo de la OMIL, donde se pondrán a disposición más de 30 ofertas laborales en el área de hotelería y turismo, dirigidas a cargos como mucamas, garzones, maestros de cocina, recepcionistas, entre otros.
CL 1

PROYECTO DE RENOVACIÓN MIRADORES CERRO LA CRUZ CUMPLE UN AÑO A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

Leer Más

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

FERIA DE TURISMO (2)
nuestrospodcast
iluminaciónnatales

NATALES SE ILUMINA: MUNICIPALIDAD INICIA RECAMBIO MASIVO DE MÁS DE 3.200 LUMINARIAS LED PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS BARRIOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
FERIA DE TURISMO (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Diapositiva2

ESTE 31 DE ENERO, LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA AL PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
acopiomunicipios

MUNICIPIOS DE CABO DE HORNOS Y PUNTA ARENAS UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE