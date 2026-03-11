Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

POR QUÉ NO HAY CAMBIO DE MANDO DE SENADORES EN MAGALLANES: BIANCHI Y KUSANOVIC CONTINUARÁN EN EL CARGO HASTA 2030

A diferencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado se renueva parcialmente cada cuatro años. Los senadores de la Región de Magallanes fueron electos en 2021, por lo que seguirán en funciones por otros cuatro años.

Karim Bianchi y Alejandro Kusanovic senadores de Magallanes

Este 11 de marzo de 2026 se realizará en el Congreso Nacional la instalación del nuevo período legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, junto con el cambio de mando presidencial. Sin embargo, en el caso del Senado, no habrá renovación de representantes en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Esto se debe a que el cargo de senador tiene una duración de ocho años y su renovación se realiza por mitades cada cuatro años, mediante un sistema que alterna las elecciones entre distintos grupos de regiones.

Este mecanismo permite una renovación parcial de la Cámara Alta, lo que busca mantener estabilidad legislativa y evitar cambios bruscos en su composición.

En el caso de Magallanes, las elecciones senatoriales se realizaron en 2021, por lo que los representantes de la región en el Senado continuarán en funciones hasta marzo de 2029.

Actualmente, la región cuenta con dos senadores:

  • Karim Antonio Bianchi Retamales, independiente

  • Alejandro Kusanovic Glusevic, independiente en cupo de Renovación Nacional (RN)

Ambos parlamentarios asumieron sus cargos en marzo de 2022.

Karim Bianchi: primera mayoría nacional en 2021

El senador Karim Bianchi Retamales, nacido en Punta Arenas, inició su trayectoria política como consejero regional de Magallanes entre 2009 y 2012.

Posteriormente fue electo diputado independiente en 2017, representando a la región en la Cámara Baja hasta 2022.

En las elecciones parlamentarias de 2021 postuló al Senado, obteniendo 31.218 votos, resultado que lo convirtió en la primera mayoría nacional en esa elección senatorial.

Alejandro Kusanovic: trayectoria regional antes del Senado

El senador Alejandro Kusanovic Glusevic, ingeniero y empresario puntarenense, también desarrolló su carrera política inicialmente en el ámbito regional.

Fue consejero regional durante dos períodos consecutivos entre 2013 y 2021.

En 2021 se presentó como candidato a senador independiente en cupo de Renovación Nacional, resultando electo con 9.287 votos.

Cómo han votado en proyectos relevantes

Durante su período legislativo, ambos senadores han participado en votaciones de proyectos relevantes a nivel nacional.

En iniciativas como la Ley de 40 horas laborales y el reajuste del salario mínimo, tanto Karim Bianchi como Alejandro Kusanovic votaron a favor de las propuestas.

En cambio, durante la votación de la reforma previsional, el senador Alejandro Kusanovic votó en contra del proyecto.

De esta forma, mientras el país inicia un nuevo ciclo político con la renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados, los representantes de Magallanes en el Senado continuarán en ejercicio hasta 2030, manteniendo la representación regional en la Cámara Alta.

NUEVO PERÍODO PARLAMENTARIO: MAGALLANES RENUEVA PARCIALMENTE SU REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

Leer Más

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

balanceveranomagallanes

CAMPAÑA VERANO 2025-2026: AUTORIDAD SANITARIA REALIZÓ MÁS DE 250 FISCALIZACIONES EN LOCALES DE ALIMENTOS, FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES DE LA REGIÓN

Robinson Quentin

ABOGADO ROBINSON QUELIN ANALIZA PROYECTO SOBRE CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS