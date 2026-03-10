MUNICIPIO RESPONDE A EMERGENCIAS TRAS INTENSAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN PUNTA ARENAS

Tras las intensas precipitaciones registradas durante la noche del martes y parte de la madrugada de hoy, la Municipalidad de Punta Arenas desplegó un operativo de respuesta en distintos sectores de la comuna, especialmente en áreas periurbanas, donde se concentraron los principales daños en caminos producto de la acumulación de agua. Desde primeras horas de la mañana, los equipos municipales comenzaron trabajos con maquinaria pesada para recuperar la transitabilidad en diversas rutas afectadas, particularmente en el sector sur de la ciudad.



La directora de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Sonia Vargas, explicó que uno de los sectores más perjudicados corresponde a la prolongación Enrique Abello y zonas cercanas. “Estamos comenzando los trabajos en el sector de Enrique Abello, uno de los lugares más afectados. Todos los caminos en los sectores periurbanos quedaron con bastante afectación producto de las precipitaciones. En estos momentos tenemos maquinaria trabajando en el sector sur y otra en el sector norte, que abarcará también Pampa Redonda y Llau Llau”, indicó.



La autoridad precisó que las labores de recuperación se extenderán por varios días, considerando la saturación de agua que presentan los caminos. “No es un trabajo de un solo día. Van a ser varios días para poder dejar en condiciones los caminos, debido al daño que provocaron las precipitaciones”, agregó la profesional.



Otro punto que registró complicaciones fue la prolongación de Mardones, donde nuevamente se produjo acumulación de agua. “En ese sector tuvimos nuevamente problemas con acumulación de agua, situación que se genera por el relleno de un predio cercano. Estamos trabajando con motobombas para retirar el agua acumulada y permitir el tránsito”, explicó Vargas.



En paralelo, los equipos municipales están realizando labores de perfilado de caminos y conformación de cunetas en sectores periurbanos como Pampa Redonda, con el objetivo de mantener la conectividad para los vecinos, especialmente para vehículos menores y el transporte público. Desde el municipio también se informó que las precipitaciones alcanzaron registros importantes, superando los 30 milímetros en algunos puntos de la ciudad, siendo el sector sur uno de los más afectados.



Respecto a la zona urbana, la profesional de Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll, detalló que durante la emergencia se recibieron siete llamados a través de la línea 800 800 134. “Producto de la lluvia recibimos siete llamados. Tres correspondieron a colectores tapados que estaban generando acumulación de agua en la calzada, tres por vecinos preocupados por posible ingreso de agua a sus viviendas, a quienes se les entregaron sacos de arena, y uno por anegamiento en un camino del sector periurbano”, explicó.



La mayor complicación se registró en el sector sur de la comuna, particularmente en el camino a Agua Fresca. Rendoll agregó que, además de las atenciones realizadas, durante la noche los equipos municipales mantuvieron un monitoreo preventivo de cauces y caudales. “Más allá de estos llamados, estuvimos monitoreando los cauces y los caudales a solicitud del alcalde. Los turnos de emergencia se mantendrán trabajando las 24 horas, como se hace habitualmente”, señaló la funcionaria.



Desde la administración comunal indicaron que las labores continuarán durante los próximos días, priorizando la recuperación de caminos periurbanos y la mantención de la conectividad para los vecinos, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, aunque de menor intensidad.

