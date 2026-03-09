Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

ALCALDE RADONICH EXPONDRÁ EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

El encuentro nacional reúne a autoridades, especialistas y representantes municipales para analizar avances y desafíos del sistema SLEP.

SEMINARIO AChM DE EDUCACIÓN PÚBLICA (5)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, forma parte del seminario "Servicios Locales de Educación Pública: Una Mirada desde el Municipalismo", instancia organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades que reúne a autoridades, expertos y representantes del mundo municipal para analizar la implementación del sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La actividad se desarrolla en el Centro Cultural Espacio Matta, en la comuna de La Granja, y contempla conferencias magistrales, paneles de discusión y exposiciones de alcaldes y especialistas; con el objetivo de reflexionar sobre los avances, desafíos y proyecciones del nuevo modelo de administración de la educación pública en el país.

Durante su presencia en el encuentro, el jefe comunal valoró la instancia de diálogo y análisis, especialmente considerando que la experiencia de Punta Arenas ha sido observada por otras comunas que están en proceso de transición hacia el sistema SLEP. "Estamos en Santiago en un seminario de primer nivel, hablando de algo que ojalá hubiéramos hecho hace dos años. Hoy muchas comunas que están entrando al sistema SLEP están preguntando cómo fue la experiencia de Punta Arenas. Y claramente hay mucho que contar, desde cómo fue el traspaso, como aún nos debe dinero la Dirección de Educación Pública (DEP) y también los problemas que se han generado entre profesores, asistentes y el propio sistema", señaló edil.

El alcalde agregó que uno de los principales temas planteados en la discusión es el nivel de centralización que ha generado el nuevo modelo. "La sensación es que hoy estamos más centralizados que antes. Antes uno iba frente a la plaza o a la corporación municipal, pero ahora es todo un enjambre, un sistema más complejo que finalmente tiene que mejorarse", indicó.

En ese contexto, la autoridad local explicó que durante el último tiempo distintos municipios han trabajado en instancias técnicas para analizar la implementación del sistema y proponer mejoras. "Durante este y el año pasado hemos trabajado en grupos técnicos con distintas municipalidades, informando sobre nuestra experiencia para advertir y, sobre todo, mejorar este sistema. Lo que buscamos es que los alumnos tengan una mejor calidad de educación", afirmó.

Radonich además adelantó que este martes expondrá la experiencia de Punta Arenas ante los asistentes al seminario. "Mañana nos toca exponer la experiencia de Punta Arenas ante más de 300 asistentes. Hemos escuchado al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a diferentes ponencias académicas, a muchos alcaldes y al presidente del Colegio de Profesores. Lo que buscamos es que este proceso mejore, siempre pensando en los alumnos, en los profesores, en los asistentes y también en las finanzas y los patrimonios municipales", concluyó.

El encuentro se desarrolla durante dos jornadas y convoca a ministros de Estado, autoridades regionales, alcaldes, parlamentarios y representantes del mundo académico, con el objetivo de debatir sobre los desafíos institucionales, la gobernanza y el financiamiento del sistema de educación pública en Chile.

MÁS DE 10 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN YA PAGADOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

INFLACIÓN EN CHILE BAJA A 2,4%: IPC DE FEBRERO NO REGISTRÓ VARIACIÓN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SUBSECRETARIO INAUGURA SECCIÓN FEMENINA

AVANCES Y CIFRAS HISTÓRICAS DE INVERSIÓN REGISTRÓ GESTIÓN DE GENDARMERÍA 2022-2026

