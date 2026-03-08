Punta Arenas,
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: LA HISTORIA Y EL SIGNIFICADO DEL 8M

​La fecha recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y se ha transformado en una jornada global de reflexión, movilización y reconocimiento.

Gabriela Mistral

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida a nivel mundial que recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y la equidad de género. La jornada, conocida también como 8M, se ha consolidado como un momento de reflexión social, movilización y reconocimiento de los avances logrados, así como de los desafíos que aún persisten para construir sociedades más justas.

El origen de esta conmemoración se remonta a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en un contexto marcado por movimientos sociales protagonizados por mujeres que exigían mejores condiciones laborales, derechos políticos y reconocimiento en la vida pública. Uno de los episodios más recordados ocurrió el 8 de marzo de 1908, cuando un incendio en una fábrica textil de Nueva York provocó la muerte de más de 120 trabajadoras, hecho que se transformó en un símbolo de la lucha por la justicia social y los derechos de las mujeres.

Con el paso del tiempo, el Día Internacional de la Mujer se consolidó como una jornada global que reúne manifestaciones, actividades culturales y espacios de debate en distintos países. La fecha también busca visibilizar los aportes de las mujeres en ámbitos como la política, la ciencia, la educación, el arte y la cultura, reconociendo el papel que han tenido en la transformación de sus comunidades y del mundo.

Pese a los avances en materia de derechos, la igualdad plena aún enfrenta importantes desafíos. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, cerca de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, mientras que cientos de mujeres y niñas son asesinadas cada día por sus parejas o familiares. Estas cifras reflejan que el 8 de marzo continúa siendo una instancia clave para reflexionar, impulsar cambios sociales y promover políticas públicas que garanticen una mayor igualdad.

Desde Magallanes, la conmemoración también adquiere un sentido especial al destacar el aporte de mujeres en ámbitos como la ciencia antártica, la educación, la cultura y el liderazgo social, reafirmando el compromiso de la comunidad con la construcción de una sociedad más inclusiva y con igualdad de oportunidades.

Fuente: T13

FUNCIONARIAS DEL INACH CONOCEN EN TERRENO AVANCES DEL BOSQUE ANTÁRTICO EN JORNADA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EN PUERTO TORO: IMPLEMENTAN CAJAVECINA DE BANCOESTADO MÁS AUSTRAL DE CHILE