CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA GESTIÓN AÑO 2025 DEL PROYECTO DIÁLOGOS AUSTRALES

Con el objetivo de descentralizar el debate académico y poner a la Región de Magallanes en el centro de la discusión historiográfica contemporánea, este lunes se dio inicio a la "Semana de la Memoria y el Patrimonio". El evento es organizado por el proyecto Diálogos Australes, liderado por el investigador local Gastón Cárcamo Vargas, quien recientemente regresó de una pasantía de investigación en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien afianza vínculos con el prestigioso Circolo Gianni Bosio en Roma, Italia.



La iniciativa cuenta con un respaldo de alto nivel, integrando la participación de académicos de México, España y Chile. En conversación con Radio Polar, Cárcamo destacó que este ciclo no es solo una serie de charlas, sino un puente entre la historia oral magallánica y las nuevas herramientas digitales. "Buscamos conectar la memoria histórica regional con los debates globales sobre derechos humanos y patrimonio digital, validando nuestras historias locales bajo estándares internacionales", señaló el investigador.



Un panel de excelencia mundial. El programa comienza hoy con la Dra. Eugenia Allier (UNAM, México), una de las voces más autorizadas en América Latina sobre historia reciente y violencia política. El ciclo continuará con la participación estelar del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quien abordará la construcción de memoria desde los sujetos sociales.



Asimismo, se sumarán la Dra. Gabriela Arriagada (UC), experta en ética y humanidades digitales; el Dr. Alberto Harambour (UACh), reconocido por sus investigaciones sobre la soberanía y el colonialismo en la Patagonia; y cerrará el viernes desde Madrid, España, el Dr. Ricardo Cano (EVE Museos), especialista en la museística y puesta en valor del patrimonio.



Invitación a la comunidad. Las conferencias se realizan de forma telemática, esta semana, desde el lunes 26 al viernes 30 de enero, de 19 a 20 hrs (Chile), permitiendo que tanto magallánicos como interesados de otras latitudes puedan interactuar con los expositores.



El organizador extendió la invitación a estudiantes, docentes, gestores culturales y a la comunidad en general a participar de este hito gratuito. Los interesados pueden sumarse a todas las sesiones de la semana a través del link único de acceso: http://bit.ly/3ZCLulT







