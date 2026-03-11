Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

FERIA GOURMET VIVIRÁ ESTE SÁBADO SU PENÚLTIMA JORNADA DE LA TEMPORADA

​La actividad reunirá a emprendedores agroalimentarios y horticultores locales en la Escuela Argentina.

FERIA GOURMET

La Municipalidad de Punta Arenas realizará este sábado una nueva versión de la Feria Gourmet, correspondiente a la sexta jornada de la novena temporada de esta iniciativa que promueve el consumo de productos locales y el apoyo a los emprendedores de la comuna. La actividad se desarrollará este sábado 14 de marzo, entre las 9:00 y las 13:00 horas, en dependencias de la Escuela Argentina, espacio que durante esta temporada ha sido el punto de encuentro entre productores regionales y la comunidad.

La directora de Fomento Productivo y Turismo del municipio, Elizabeth Mansilla, destacó el positivo balance que ha tenido esta novena temporada de la feria. "En la novena temporada de la Feria Gourmet hemos realizado a la fecha cinco versiones, todas en la Escuela Argentina. Hemos contado con aproximadamente cuatro mil visitantes en estas cinco fechas y con alrededor de 30 expositores en cada jornada, todos del rubro de la elaboración de alimentos y horticultores locales", explicó.

La funcionaria municipal agregó que la feria también ha servido como espacio de difusión para distintos programas municipales. "Además hemos contado con el stand de la Tarjeta Punta Arenas y la Tarjeta de Integración Austral, lo que ha permitido a los vecinos acceder a los beneficios y convenios que mantiene el municipio. Hasta ahora hemos entregado alrededor de 200 tarjetas entre ambas iniciativas", señaló.

Mansilla también recordó que en cada jornada se realiza el tradicional sorteo de canastas con productos de los propios expositores. "Se sortean dos canastas gourmet en cada versión de la feria y una tercera que se entrega a una agrupación de beneficencia. En general, el balance ha sido muy positivo, porque la idea es que los vecinos puedan adquirir productos 100% regionales, fomentando el concepto de kilómetro cero, es decir, que los productos vayan de la huerta directamente a la casa", afirmó.

Por su parte, la profesional de Fomento Productivo y Turismo, Sonia Agüero, extendió la invitación a la comunidad a participar en esta nueva jornada. "Queremos invitar a toda la comunidad a participar en esta sexta Feria Gourmet que se realizará este sábado en la Escuela Argentina, entre las 9 de la mañana y las 13 horas. En esta oportunidad tendremos alrededor de 30 micro y pequeños empresarios y horticultores locales que ofrecerán productos agroalimentarios y hortalizas", indicó.

La funcionaria municipal agregó que la actividad coincide con la temporada de cosecha de frutos rojos de la región. "En esta fecha estamos en plena temporada de cosecha de frutos rojos como el calafate, la frambuesa y la grosella, por lo que los vecinos podrán encontrar estos productos frescos directamente de productores locales", explicó.

Durante la jornada también estarán presentes los módulos de la Tarjeta Punta Arenas y Tarjeta de Integración Austral, además de equipos de salud que participarán con una campaña de vacunación para quienes lo requieran. 

"Invitamos a las familias a sumarse a esta actividad, que ya es una feria tradicional en la comuna, para apoyar a nuestros emprendedores y aprovechar los productos de nuestra tierra", concluyó Agüero.

YA EXISTE TERRENO PARA LA NUEVA ESCUELA EN LA POBLACIÓN NELDA PANICUCCI

