“GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR LO POCO”: PRESIDENTE GABRIEL BORIC SE DESPIDIÓ DE LA MONEDA A HORAS DEL CAMBIO DE MANDO

​A horas del cambio de mando presidencial, el Presidente Gabriel Boric vivió uno de sus últimos momentos oficiales en el Palacio de La Moneda, donde la guardia del recinto, compuesta por funcionarios de Carabineros de Chile, le rindió los honores finales antes del término de su administración.



Acompañado por su pareja Paula Carrasco, el Mandatario agradeció el trabajo de quienes resguardan el palacio presidencial. “Fue un honor haber trabajado con ustedes”, expresó, valorando la labor realizada durante su periodo al cuidado de “esta, la casa de todos los chilenos”.





Tras despedirse de los guardias y saludar a los integrantes de su gabinete, el Presidente Boric entregó sus últimas declaraciones ante la prensa antes de trasladarse a la ceremonia de cambio de mando.







En sus palabras destacó el balance personal de su gestión. “Estoy contento, orgulloso. Le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile y que nuestra patria siempre esté primero ante cualquier interés o cualquier diferencia”, señaló.



El Mandatario también agradeció el respaldo recibido durante su administración, así como las críticas que enfrentó durante estos años.



“Todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble y las críticas también ayudaron. Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo”, expresó.



En su despedida, Boric también destacó la importancia del rol de los medios de comunicación en una democracia.



“El rol de la prensa libre es fundamental. Los medios tienen que incomodar al poder y a mí me incomodaron más de una vez. Por lo tanto, cumplían su labor y está bien que así sea, tenemos que estar bajo un escrutinio permanente”, sostuvo.

​



El Presidente también afirmó que continuará participando en la vida pública una vez terminado su mandato.



“Donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia y desde la dignidad del cargo de ex Presidente de la República para construir un Chile más justo”, manifestó.



En esa línea, aseguró sentirse orgulloso de haber ejercido el cargo durante los últimos cuatro años.



“Ha sido un orgullo gigante el poder servirles. Les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y con muchísimo orgullo. Todos los días despertaba pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes”, dijo.



ÚLTIMAS ACTIVIDADES EN LA MONEDA



Como parte de las actividades protocolares finales, durante la mañana el Mandatario se tomó la última fotografía oficial con los subsecretarios que integraron su administración.





​

Posteriormente realizó también el retrato final con la banda presidencial junto a sus ministros, cerrando así las actividades en el Palacio de La Moneda antes de trasladarse a Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso.

En ese lugar se desarrollará la ceremonia de cambio de mando, donde el Presidente electo José Antonio Kast asumirá oficialmente la conducción del país.

