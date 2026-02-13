Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

CASA DE MONEDA SIGUE VENDIENDO BARRAS DE ORO: DESCUBRE CUÁNTO VALE Y CÓMO COMPRAR

​La venta está sujeta a términos y condiciones y hay cuatro tipos de barra disponibles en la colección publicada.

Diseño sin título (1)

El 8 de enero, la Casa de Moneda Chile, empresa encargada de la fabricación de monedas, billetes de curso legal y especies valoradas, anunció la reactivación de la venta de barras de oro en varios formatos. Ya se pueden realizar compras a través de su página web.

La venta está sujeta a términos y condiciones y hay cuatro tipos de barra disponibles en la colección publicada. Todas son de oro fino, pero solo una de ellas es de edición limitada: La "Onza Cóndor". 

​Según lo ocurrido en ocasiones pasadas, el stock se agota rápido. La primera vez fue en enero de 2025 y se vendieron barras principalmente de 1/10 y 1/4 de onza, la venta se repitió varias veces ese año. Esta es la primera de 2026 y la oferta incluye barras de oro de hasta 1 onza.

​Cada pieza está envasada en forma individual en un blister transparente. Dicha cavidad está inserta en un plástico rígido del tamaño de una tarjeta de crédito y contiene diferentes medidas de seguridad que certifican la originalidad del producto.

La barra de oro menos pesada es la edición de 1/10 de Onza Troy, equivalente a 3,11g mínimo y su valor es de 660.990 pesos. 

La segunda opción disponible es una barra de 1/4 de Onza Troy, equivalente a 7,77gr mínimo y su precio corresponde a un millón 570 mil pesos.

En tercer lugar está la barra de 1 Onza Troy, equivalente a 31,1gr mínimo, el valor alcanza los cinco millones 690 mil pesos. 

Finalmente, está la barra de oro de edición única, pesa 1 Onza Troy y está elaborada con el más alto estándar de pureza. Tiene un diseño exclusivo que rinde homenaje al cóndor andino. Pesa 31,1gr mínimo y su valor supera los cinco millones 800 mil.

¿Cómo comprar?

Para adquirir alguna de estas barras de oro, se debe acceder a la página web de la tienda oficial de la Casa de Moneda Chile. Hay que completar un formulario con los datos y el producto deseado. También, cuentan con un sistema de inscripción para recibir información anticipada en caso de la existencia de un nuevo lote o de futuras ventas. 

Las ventas están sujetas a una cantidad de unidades por persona y no es posible hacer reservas con anticipación. Para mayor información, visita (el siguiente enlace).


Fuente: Meganoticias.cl


