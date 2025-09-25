Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

25 de septiembre de 2025

ESTA SEMANA ABRE SUS PUERTAS CASA NÓMADA, UN NUEVO ESPACIO ARTÍSTICO EN PUNTA ARENAS

​Ubicado en pleno Barrio Croata, a pasos del centro de la ciudad, Casa Nómada se abre como una nueva opción para el desarrollo de las artes escénicas y la creatividad. Un espacio autogestionado, dirigido por la actriz Paulina Carrasco Astroza y el actor Cristián Bustamante Guerrero.

Casa Nómada

​El teatro, además de ser un arte, es una herramienta pedagógica que potencia la expresión y la comunicación. Sus objetivos incluyen elevar la autoestima, fomentar la cooperación y construir un ambiente de respeto y convivencia. Por ejemplo, trabajar con máscaras ayuda a experimentar personajes y voces de forma profunda, como se hacía en el teatro griego y el Noh japonés. Bajo esta consigna de aprendizaje, el espacio cultural Casa Nómada abre sus puertas con una nutrida propuesta de talleres, para todas la edades. El espacio ubicado en calle Croacia #1017 es de carácter autogestionado y dirigido por la actriz Paulina Carrasco Astroza y el actor Cristián Bustamante Guerrero. Además de su programación semestral de talleres, Casa Nómada ofrece su sede para arriendo de eventos y actividades culturales.

Paulina Carrasco Astroza, actriz, directora y dramaturga, quien en el último tiempo ha dirigido exitosamente las obras “Alicia en el país de las maravillas” y “El principito”, junto al elenco ciudadano del Teatro Municipal de Punta Arenas invita a la comunidad a acercarse a este nuevo espacio. “Tanto Cristián como yo contamos amplia trayectoria escénica y experiencia en trabajo con personas y grupos etarios en diferentes lugares del país y hace unos años acá en la región de Magallanes, y juntos visualizamos la necesidad de abrir un espacio donde las personas puedan integrarse y aprender diferentes técnicas, porque en Magallanes tampoco hay tantos espacios donde poder hacer teatro o aprender de teatro, en algunos lugares los rangos etarios son limitados también, entonces hemos abierto varios talleres para poder poner al servicio de la comunidad toda nuestra expertise y todos los saberes que hemos adquirido en estos años trabajando con las comunidades”, compartió la actriz que también impartirá un taller de yoga y movimiento creativo.


Talleres para todas las edades
Inicio de clases: Lunes 22 de septiembre Valor mensual: $25.000 Descuento: Cupo limitado a los primeros 5 inscritos/as
Programa:
* Teatro iniciación – Infancias (+6): Sábados 11:00–13:00. Juego dramático y creación de cuentos en escena. Ayuda a desarrollar las capacidades de comunicación y expresión. 
* Teatro iniciación – Adolescentes: Martes 18:00–20:00. Improvisación y trabajo en equipo, ideal para la autoestima y la convivencia. 
* Teatro físico: Miércoles 19:00–21:00. Entrenamiento corporal y creación de partituras de movimiento. 
* Teatro iniciación – Adultos: Jueves 19:00–21:00. Espacio para perder el miedo escénico, explorar la voz y la creatividad. 
* Teatro Senior 60+: Jueves 17:00–19:00. Movimiento amable y expresión teatral, fomentando confianza y socialización. 
* Máscaras teatrales: Viernes 18:00–20:00. Construcción y uso de máscaras, inspiradas en la tradición griega y el teatro Noh. 
* Yoga y movimiento creativo: Lunes y miércoles 10:00–11:00. Sesiones para activar el cuerpo y la mente. 
* Taller de movimiento y máscaras (CIEMSA): Próximamente (consultar fechas). 

Espacio en arriendo
Además de los talleres, Casa Nómada pone a disposición su espacio escénico para:
* Ensayos, clases de teatro, danza, circo (según disciplina) 
* Reuniones y talleres corporativos 
* Presentaciones teatrales (teatro de bolsillo) 
* Lanzamientos de marcas y eventos de empresa 
* Ferias, ventas de garaje, exposiciones y más 
Características del espacio:
* Salón principal: 9 x 7 m (63 m²) – ideal para ensayos y montajes 
* Servicios: Baño, cocina equipada, patio interior 
* Adaptable a necesidades de iluminación y sonido 
* Ubicación central: Croacia 1017, Punta Arenas 

¿Cómo inscribirse o reservar?
Para inscripciones a talleres o arriendo del espacio, escribe a [email protected] o contáctanos vía WhatsApp: +5697573 3581 / +5699320 9470.





detenidogope

DETIENEN A IMPUTADO POR SERIE DE ROBOS CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

Leer Más

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

pdipuq
nuestrospodcast
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-09-26 at 3

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
srjpasecultural

JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250