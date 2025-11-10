Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

DEBATE PRESIDENCIAL ANATEL: CANDIDATOS SE ENFRENTAN POR ÚLTIMA VEZ PREVIO A LAS ELECCIONES

​De acuerdo al sorteo, en este debate abrirá Evelyn Matthei y cerrará José Antonio Kast.

debatepresidencial

Ad portas de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, hoy lunes 10 se realizará el último debate presidencial en donde los candidatos podrán presentar sus propuestas, así como también responder a preguntas de la contingencia del país y del mundo.

Se trata de la nueva instancia organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), en donde están invitadas todas las candidaturas presidenciales inscritas y aceptadas por el Servicio Electoral (Servel).

El debate presidencial de Anatel se realizará hoy desde las 21.00 horas, y se desarrollará de forma presencial desde los estudios de Televisión Nacional de Chile, con transmisión simultánea en todos los canales asociados a Anatel.

Es decir, se podrá sintonizar desde los canales TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal.

El evento tendrá la conducción y preguntas por parte de un equipo de periodistas conformado por Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+).

De acuerdo al sorteo realizado, el orden que tendrán los candidatos en el debate es el siguiente:

  • Evelyn Matthei
  • Harold Mayne-Nicholls
  • Franco Parisi
  • Johannes Kaiser
  • Eduardo Artés
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Jeannette Jara
  • José Antonio Kast

Asimismo, Anatel ya ha confirmado que realizarán un debate presidencial para la segunda vuelta, el cual está programado para el próximo 9 de diciembre.

Fuente: latercera.com




mimica

GOBIERNO LLAMA A PARTICIPAR INFORMADOS EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

DEBATE PRESIDENCIAL ANATEL: CANDIDATOS SE ENFRENTAN POR ÚLTIMA VEZ PREVIO A LAS ELECCIONES

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

jovenesagroecologia

JÓVENES RURALES DEL SUR DERRIBAN EL MITO DEL CAMPO SIN RELEVO Y APUESTAN POR LA AGROECOLOGÍA COMO NEGOCIO

LA 9

ÚLTIMA FECHA DE LA II LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO REFLEJÓ EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA DISCIPLINA EN LA COMUNA, REUNIENDO A MÁS DE 230 JÓVENES DEPORTISTAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TABSA Y ROTARY CLUB CELEBRAN A LOS MEJORES COMPAÑEROS 2025 CON NAVEGACIÓN POR LA BAHÍA DE PUNTA ARENAS

saludmentaljovenes