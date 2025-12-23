Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

MUNICIPIO LLAMA A CUIDAR PARQUES Y ÁREAS NATURALES EN FIESTAS DE FIN DE AÑO

​La administración comunal reforzó las recomendaciones para un uso responsable del Parque Chabunco y otros espacios abiertos.

PARQUE CHABUNCO (2)

Con la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Punta Arenas realizó un llamado a la comunidad a cuidar y hacer un uso responsable de los parques y áreas naturales, especialmente de aquellos que concentran una alta afluencia de visitantes durante estas fechas, como el Parque Chabunco.


El alcalde Claudio Radonich señaló que este espacio es uno de los más visitados por las familias magallánicas durante el verano, por lo que resulta clave extremar los cuidados. "Queremos que los vecinos vengan a pasarlo bien, en familia, pero con responsabilidad. Contamos con 32 fogones y 34 quinchos, que son los únicos lugares autorizados para hacer fuego. Con el viento que se pronostica para estos días, lo ideal es incluso evitar encenderlos, porque cualquier chispa puede provocar un incendio", advirtió.


El jefe comunal recordó que durante el verano de 2023 un incendio mal apagado provocó la pérdida de casi dos hectáreas de vegetación, afectando árboles con más de 60 años de crecimiento. "Aquí los árboles crecen lentamente y perderlos significa décadas de daño. Por eso insistimos en el cuidado del fuego y en algo muy simple: la basura que se genera debe volver con cada visitante a la ciudad. Punta Arenas tiene un buen servicio de retiro y este parque no puede transformarse en un basural", enfatizó.


Desde la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao), la ingeniera forestal Sofía Blanco reforzó el llamado al autocuidado y valoró el buen comportamiento mostrado por la comunidad el año pasado. "La gente se portó muy bien, pero es importante reiterar que no se deben cortar árboles para leña, que el fuego solo puede usarse en sectores habilitados y que debe apagarse completamente. Encender fogatas directamente sobre el suelo o la vegetación genera erosión y aumenta el riesgo de incendios", explicó.


La administración comunal remarcó la importancia de respetar el entorno natural, a otras familias y a la fauna presente, además de mantener a las mascotas con correa y retirar sus residuos. En el caso de Chabunco, el municipio informó que el parque cuenta con limpieza regular los días lunes y viernes, a lo que se sumará un operativo especial los días 26 de diciembre y 2 de enero, posterior a las fiestas.


Finalmente, el municipio recordó que el uso de fuego está prohibido en toda la comuna, salvo en sectores expresamente habilitados como los quinchos y fogones del Parque Chabunco, e hizo extensivo el llamado al cuidado responsable a otros espacios naturales de libre acceso, como el Parque María Behety, Seno Otway, Río El Canelo, San Juan y Punta Árbol. "Una comuna más limpia y cuidada depende de todos. Disfrutar la naturaleza también es protegerla", concluyó el alcalde.


