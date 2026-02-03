WOM FORTALECE CONECTIVIDAD 5G EN PUNTA DUNGENESS Y AVANZA EN COBERTURA PARA ZONAS AISLADAS DE MAGALLANES

La empresa de telecomunicaciones WOM anunció un nuevo avance en el despliegue de su red 5G en la Región de Magallanes, con la puesta en funcionamiento de una antena en el sector de Punta Dungeness, comuna de San Gregorio, uno de los puntos más australes del territorio continental chileno.

Este despliegue se enmarca en el Proyecto 5G, iniciativa que contempla la cobertura de 366 Localidades Obligatorias a nivel nacional, con el objetivo de reducir la brecha digital y asegurar conectividad en zonas rurales, aisladas y de alto valor estratégico, como ocurre en diversos sectores de Magallanes.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la calidad y estabilidad de los servicios móviles, fortaleciendo el acceso a internet para actividades productivas, servicios de emergencia, educación, turismo y conectividad comunitaria, en un territorio donde las condiciones geográficas y climáticas históricamente han dificultado el acceso a redes digitales.

Desde la compañía destacaron que este tipo de proyectos buscan integrar a las comunidades más australes del país al ecosistema digital, entendiendo la conectividad como una herramienta clave para el desarrollo territorial, la seguridad y la equidad en el acceso a servicios esenciales.

​“Instalar nuestra infraestructura en Punta Dungeness es una señal concreta de nuestro propósito de conectar a todas las personas, incluso en los lugares donde la geografía impone los mayores desafíos. Este proyecto demuestra que la conectividad es un factor clave para la integración territorial y el desarrollo del país”, señaló María Paz Cerda, Chief Corporate Affairs Officer de WOM.

Con este hito, WOM continúa ampliando su presencia en zonas extremas del país, consolidando una red que supera las 6.300 antenas propias a nivel nacional y reforzando su compromiso con la conectividad en regiones como Magallanes y la Antártica Chilena.

