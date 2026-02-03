Punta Arenas,
3 de febrero de 2026

WOM FORTALECE CONECTIVIDAD 5G EN PUNTA DUNGENESS Y AVANZA EN COBERTURA PARA ZONAS AISLADAS DE MAGALLANES

La instalación de nueva infraestructura 5G en Punta Dungeness refuerza la conectividad digital en el extremo sur continental, mejorando el acceso a telecomunicaciones en sectores rurales y estratégicos de la región.

Faro 2 (1)

La empresa de telecomunicaciones WOM anunció un nuevo avance en el despliegue de su red 5G en la Región de Magallanes, con la puesta en funcionamiento de una antena en el sector de Punta Dungeness, comuna de San Gregorio, uno de los puntos más australes del territorio continental chileno.

Este despliegue se enmarca en el Proyecto 5G, iniciativa que contempla la cobertura de 366 Localidades Obligatorias a nivel nacional, con el objetivo de reducir la brecha digital y asegurar conectividad en zonas rurales, aisladas y de alto valor estratégico, como ocurre en diversos sectores de Magallanes.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la calidad y estabilidad de los servicios móviles, fortaleciendo el acceso a internet para actividades productivas, servicios de emergencia, educación, turismo y conectividad comunitaria, en un territorio donde las condiciones geográficas y climáticas históricamente han dificultado el acceso a redes digitales.

Desde la compañía destacaron que este tipo de proyectos buscan integrar a las comunidades más australes del país al ecosistema digital, entendiendo la conectividad como una herramienta clave para el desarrollo territorial, la seguridad y la equidad en el acceso a servicios esenciales.

​“Instalar nuestra infraestructura en Punta Dungeness es una señal concreta de nuestro propósito de conectar a todas las personas, incluso en los lugares donde la geografía impone los mayores desafíos. Este proyecto demuestra que la conectividad es un factor clave para la integración territorial y el desarrollo del país”, señaló María Paz Cerda, Chief Corporate Affairs Officer de WOM.

Con este hito, WOM continúa ampliando su presencia en zonas extremas del país, consolidando una red que supera las 6.300 antenas propias a nivel nacional y reforzando su compromiso con la conectividad en regiones como Magallanes y la Antártica Chilena.


CHILE CONSOLIDA SU PRESENCIA DIGITAL: WOM INSTALA ANTENA EN LA ANTÁRTICA CON LA RED 5G MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

Inicio programa Seguridad Alimentaria

DIEZ FAMILIAS DE PUNTA ARENAS ACCEDERÁN AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

