COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESCUELA PUNTA DELGADA REALIZÓ VISITA PATRIMONIAL AL FARO CABO POSESIÓN EN ESTRECHO DE MAGALLANES

Este 25 de noviembre, alumnos de octavo y séptimo básico de la Escuela Punta Delgada se trasladaron hasta el histórico Faro Cabo Posesión, ubicado en el área oriental del Estrecho de Magallanes, con el objetivo de desarrollar una investigación de campo en relación con el rescate patrimonial de la comuna de San Gregorio, en donde históricos faros y restos náufragos son parte de la identidad local.

La instancia es desarrollada por la comunidad de Villa Punta Delgada, contando con el apoyo de la TotalEnergies H2, solicitando a la Gobernación Marítima de Punta Arenas la asesoría histórica técnica para el estudio de infraestructura de faros, como es el caso de Faro Punta Dungeness, Cabo Posesión y Punta Delgada, siendo una instancia relacionada con un fuerte vínculo entre la Armada de Chile y la comunidad de la apartada localidad.

Los estudiantes y profesores se trasladaron hasta el histórico faro, el cual fue inaugurado en agosto de 1902 y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1976, siendo parte de las obras dirigidas por el ingeniero de faros George Slight entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

En la oportunidad pudieron conocer la importancia de las Ayudas a la Navegación, funciones de los Faros, historia de las instalaciones, conociendo parte de la estructura y divisiones internas, así como también el fanal que actualmente aún sigue operativo en el faro, el cual ya no cuenta con dotación, pero se mantiene operando en forma automática.

Al recorrer las instalaciones los estudiantes y profesores pudieron apreciar el valor arquitectónico de Faro Cabo Posesión, así como vestigios de su funcionamiento y habitabilidad, valorando el vínculo de la comuna con el mar y esta histórica estructura.

Para Silvana Uribe, profesora de la Escuela Punta Delgada, "me pareció interesante la historia, los años y sobre todo la función, manteniendo la tarea de velar por el paso de los barcos que pasan por el Estrecho de Magallanes", añadiendo que "el Faro de Cabo Posesión es un poco desconocido, a diferencia de Faro Punta Dungeness o Punta Delgada, siendo un desafío resaltar el valor histórico con la comuna de San Gregorio".

La delegación pudo conocer parte de las labores de los especialistas en faro del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas, los cuales mantienen la red de Ayudas a la Navegación más densa del territorio nacional, así como también las funciones y responsabilidades de la Gobernación Marítima de Punta Arenas y sus capitanías de puerto dependientes.

En la visita también conocieron los restos náufragos del Vapor "Olimpia", el cual operó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo una de las tantas tragedias que se han registrado en las orillas del Estrecho de Magallanes.

La instancia servirá para el desarrollo de una feria patrimonial, la cual se realizará en la Escuela de Punta Delgada, la cual tiene como objetivo unir a la comunidad de San Gregorio con el patrimonio de faros y otros elementos marítimos, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la identidad local y comprender los diferentes procesos históricos vinculados con el mar, en una zona geográfica que recibió en 1520 a la expedición de Hernando de Magallanes dando inicio a los primeros registros del actual territorio nacional.

​

