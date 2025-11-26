Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de noviembre de 2025

COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESCUELA PUNTA DELGADA REALIZÓ VISITA PATRIMONIAL AL FARO CABO POSESIÓN EN ESTRECHO DE MAGALLANES

​La instancia es parte del proyecto de rescate patrimonial liderado por la comunidad de Villa Punta Delgada y TotalEnergies H2 en la comuna de San Gregorio

Visita Faro Cabo Posesión 1

Este 25 de noviembre, alumnos de octavo y séptimo básico de la Escuela Punta Delgada se trasladaron hasta el histórico Faro Cabo Posesión, ubicado en el área oriental del Estrecho de Magallanes, con el objetivo de desarrollar una investigación de campo en relación con el rescate patrimonial de la comuna de San Gregorio, en donde históricos faros y restos náufragos son parte de la identidad local.

 

La instancia es desarrollada por la comunidad de Villa Punta Delgada, contando con el apoyo de la TotalEnergies H2, solicitando a la Gobernación Marítima de Punta Arenas la asesoría histórica técnica para el estudio de infraestructura de faros, como es el caso de Faro Punta Dungeness, Cabo Posesión y Punta Delgada, siendo una instancia relacionada con un fuerte vínculo entre la Armada de Chile y la comunidad de la apartada localidad.

 

Los estudiantes y profesores se trasladaron hasta el histórico faro, el cual fue inaugurado en agosto de 1902 y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1976, siendo parte de las obras dirigidas por el ingeniero de faros George Slight entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

 

En la oportunidad pudieron conocer la importancia de las Ayudas a la Navegación, funciones de los Faros, historia de las instalaciones, conociendo parte de la estructura y divisiones internas, así como también el fanal que actualmente aún sigue operativo en el faro, el cual ya no cuenta con dotación, pero se mantiene operando en forma automática.

 

Al recorrer las instalaciones los estudiantes y profesores pudieron apreciar el valor arquitectónico de Faro Cabo Posesión, así como vestigios de su funcionamiento y habitabilidad, valorando el vínculo de la comuna con el mar y esta histórica estructura. 

 

Para Silvana Uribe, profesora de la Escuela Punta Delgada, "me pareció interesante la historia, los años y sobre todo la función, manteniendo la tarea de velar por el paso de los barcos que pasan por el Estrecho de Magallanes", añadiendo que "el Faro de Cabo Posesión es un poco desconocido, a diferencia de Faro Punta Dungeness o Punta Delgada, siendo un desafío resaltar el valor histórico con la comuna de San Gregorio".

 

La delegación pudo conocer parte de las labores de los especialistas en faro del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas, los cuales mantienen la red de Ayudas a la Navegación más densa del territorio nacional, así como también las funciones y responsabilidades de la Gobernación Marítima de Punta Arenas y sus capitanías de puerto dependientes.

 

En la visita también conocieron los restos náufragos del Vapor "Olimpia", el cual operó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo una de las tantas tragedias que se han registrado en las orillas del Estrecho de Magallanes.

 

La instancia servirá para el desarrollo de una feria patrimonial, la cual se realizará en la Escuela de Punta Delgada, la cual tiene como objetivo unir a la comunidad de San Gregorio con el patrimonio de faros y otros elementos marítimos, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la identidad local y comprender los diferentes procesos históricos vinculados con el mar, en una zona geográfica que recibió en 1520 a la expedición de Hernando de Magallanes dando inicio a los primeros registros del actual territorio nacional.


intervencionacciona

ARTE PONE EN DISCUSIÓN LA SALUD MENTAL ADOLESCENTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Leer Más

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

pdtecentrosubantartico
nuestrospodcast
Municialidad de Cabo de Hornos entrega reconocimiento a Suboficial Mayor Roberto Araneda 2

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE FUE HOMENAJEADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
2025

IV ENCUENTRO CULTURAL DE PERSONAS MAYORES SE REALIZARÁ EN PUERTO NATALES EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
vicuñayendegaia

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-11-24 at 16

OBRA CIUDADANA "MIRAR ADENTRO, INTIMIDAD Y MEMORIA" SE PRESENTARÁ ESTE 26 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS