SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS CONMEMORA EL 25 DE NOVIEMBRE EN OBRA DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de la Unidad de Género en conjunto con la Dirección de Arquitectura, desarrolló una actividad de sensibilización en la obra de reposición de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, actualmente en ejecución.

La jornada contó con la activa participación de trabajadoras y trabajadores de la empresa Bravo e Izquierdo, a cargo de la ejecución de las obras, quienes se sumaron al espacio de reflexión y diálogo, reafirmando su compromiso con la promoción de entornos laborales basados en el respeto, la igualdad y los derechos humanos.

El Seremi José Luis Hernández, dijo que estas actividades se enmarcan dentro de las acciones impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas para integrar el enfoque de género de manera transversal en sus proyectos, relevando la importancia de generar conciencia sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres y a las personas en general, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Durante la actividad se entregó información sobre la campaña activa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMyEG) relacionada con la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además de folletería informativa, orientaciones y contactos disponibles para apoyo y denuncia.

La jornada culminó con la dinámica participativa denominada "Semáforo", instancia en la que las y los participantes compartieron experiencias, opiniones y puntos de vista diversos, abordando de manera abierta el enfoque de género en el trabajo, en la vida familiar y en el ámbito personal, consolidando un espacio de aprendizaje y compromiso colectivo.

