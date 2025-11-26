Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de noviembre de 2025

SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS CONMEMORA EL 25 DE NOVIEMBRE EN OBRA DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

​La jornada contó con la activa participación de trabajadoras y trabajadores de la empresa Bravo e Izquierdo, a cargo de la ejecución de las obras, quienes se sumaron al espacio de reflexión y diálogo.

seremimopvioenciamujer
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de la Unidad de Género en conjunto con la Dirección de Arquitectura, desarrolló una actividad de sensibilización en la obra de reposición de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, actualmente en ejecución.

La jornada contó con la activa participación de trabajadoras y trabajadores de la empresa Bravo e Izquierdo, a cargo de la ejecución de las obras, quienes se sumaron al espacio de reflexión y diálogo, reafirmando su compromiso con la promoción de entornos laborales basados en el respeto, la igualdad y los derechos humanos.

El Seremi José Luis Hernández, dijo que estas actividades se enmarcan dentro de las acciones impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas para integrar el enfoque de género de manera transversal en sus proyectos, relevando la importancia de generar conciencia sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres y a las personas en general, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Durante la actividad se entregó información sobre la campaña activa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMyEG) relacionada con la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además de folletería informativa, orientaciones y contactos disponibles para apoyo y denuncia.

La jornada culminó con la dinámica participativa denominada "Semáforo", instancia en la que las y los participantes compartieron experiencias, opiniones y puntos de vista diversos, abordando de manera abierta el enfoque de género en el trabajo, en la vida familiar y en el ámbito personal, consolidando un espacio de aprendizaje y compromiso colectivo.


seremimopvioenciamujer

SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS CONMEMORA EL 25 DE NOVIEMBRE EN OBRA DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Leer Más

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

pdtecentrosubantartico
nuestrospodcast
Municialidad de Cabo de Hornos entrega reconocimiento a Suboficial Mayor Roberto Araneda 2

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE FUE HOMENAJEADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
pdtecentrosubantartico

PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
lagunablancacueca

LAGUNA BLANCA VIBRÓ CON EL SEGUNDO CAMPEONATO DE CUECA HUASA, CLASIFICATORIO AL NACIONAL DE RANCAGUA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
pdteboric

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE