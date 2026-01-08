FONDO ORASMI IMPULSA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR EN MAGALLANES

​En dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se realizó la entrega del Fondo ORASMI a nueve mujeres del Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), quienes recibieron herramientas e insumos para fortalecer sus oficios y emprendimientos y avanzar hacia una mayor autonomía económica.



El Fondo ORASMI es un fondo anual aprobado por la Ley de Presupuesto del sector público, destinado al desarrollo de programas de acción social, cuyo objetivo es orientar los recursos del Estado hacia la protección y el amparo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, entendida como las desigualdades estructurales que afectan a familias y personas, tales como bajos ingresos, empleo precario, enfermedad o labores de cuidado.

En esta oportunidad, los recursos permitieron potenciar oficios y emprendimientos en áreas como costura, tejido y manicure, facilitando la generación de ingresos desde el hogar.



En representación del Delegado Presidencial Regional, el Seremi de Hacienda y Vocero (s), Álvaro Vargas, destacó el trabajo interinstitucional desarrollado en torno al programa.



“Desde la Delegación Presidencial existen los fondos ORASMI para apoyar distintas iniciativas sociales, y considerando el trabajo coordinado que hemos desarrollado durante estos años con el Programa Mujeres Jefas de Hogar, se decidió apoyar con insumos a mujeres emprendedoras que han enfrentado diversas dificultades estructurales. Hoy entregamos herramientas que les permitirán crecer en sus oficios y emprendimientos y fortalecer su autonomía económica”, señaló Vargas.



Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, relevó el impacto del programa en la región. “El Programa Mujeres Jefas de Hogar trabaja en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y hoy, a través del Fondo ORASMI, se entregaron utensilios y herramientas a ocho emprendedoras en áreas como costura, manicure y tejido, lo que refleja el compromiso del Estado con la equidad de género”, indicó Leiva.



Las beneficiarias también valoraron el apoyo recibido. Yamilet Gutiérrez, emprendedora beneficiada, destacó que la entrega de equipamiento le permitirá compatibilizar el trabajo con la vida familiar. “Recibir una máquina de coser es un gran beneficio, porque me permite trabajar desde mi casa y generar ingresos sin tener que salir. No todas tenemos la posibilidad de comprar una, por lo que estoy muy agradecida”, comentó Gutiérrez.



En tanto, Nancy Paillamán, otra de las beneficiarias, subrayó la importancia del fondo para fortalecer su trabajo independiente. “Trabajo de forma independiente y además soy cuidadora de mi mamá. Este apoyo me ayuda a mejorar mi espacio de trabajo en casa y a renovar insumos que generan un costo permanente. Ha sido una ayuda muy importante”, expresó Paillamán.



Durante la ceremonia estuvieron presentes el Encargado Regional del Programa Mujeres Jefas de Hogar, Raúl Pérez Araya; Ariel Pérez Toledo, profesional del Departamento Social de la Delegación Presidencial Regional; y las profesionales del Programa Mujeres Jefas de Hogar, Carolina Andrade Huenchur y María Olga Pérez Aburto, quienes acompañaron a las beneficiarias en este hito.



Desde la Delegación Presidencial Regional y SernamEG reafirmaron su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la equidad de género, la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo social en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



