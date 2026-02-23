PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO LIBERTARIO: "QUEREMOS QUE AL NUEVO GOBIERNO LE VAYA BIEN, PERO ESTÁ PARTIENDO MAL"

El presidente regional del Partido Libertario, Carlos Sánchez, conversó con Buenos Días Región y afirmó que su colectividad espera que al nuevo gobierno le vaya bien, aunque advirtió que el inicio ha estado marcado por “muy malas señales”. Cuestionó especialmente la designación de personas que, según indicó, tendrían vínculos con investigados o imputados, particularmente en un ministerio tan sensible como el de Seguridad, señalando que eso afecta la confianza ciudadana.

En relación con la participación del partido en la administración entrante, Sánchez sostuvo que no formarán parte del gobierno, ya que no existieron acuerdos ni ofrecimientos formales oportunos. Indicó que recibieron un llamado a última hora para ofrecer el Ministerio de Minería y algunas subsecretarías, lo que se consideró insuficiente en comparación con el respaldo obtenido en las urnas y la representación parlamentaria alcanzada.

Finalmente, aseguró que la postura del Partido Libertario será de “oposición amigable”, con un rol fiscalizador. Señaló que estarán disponibles para apoyar aquellas iniciativas que consideren positivas para el país, pero que también manifestarán públicamente sus críticas si estiman que las cosas no se están haciendo bien, especialmente respecto de las promesas realizadas en campaña.

