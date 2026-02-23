Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de febrero de 2026

PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO LIBERTARIO: "QUEREMOS QUE AL NUEVO GOBIERNO LE VAYA BIEN, PERO ESTÁ PARTIENDO MAL"

Buenos Días Región

Carlos Sánchez, Presidente regional Partido Libertario

El presidente regional del Partido Libertario, Carlos Sánchez, conversó con Buenos Días Región y afirmó que su colectividad espera que al nuevo gobierno le vaya bien, aunque advirtió que el inicio ha estado marcado por “muy malas señales”. Cuestionó especialmente la designación de personas que, según indicó, tendrían vínculos con investigados o imputados, particularmente en un ministerio tan sensible como el de Seguridad, señalando que eso afecta la confianza ciudadana.

En relación con la participación del partido en la administración entrante, Sánchez sostuvo que no formarán parte del gobierno, ya que no existieron acuerdos ni ofrecimientos formales oportunos. Indicó que recibieron un llamado a última hora para ofrecer el Ministerio de Minería y algunas subsecretarías, lo que se consideró insuficiente en comparación con el respaldo obtenido en las urnas y la representación parlamentaria alcanzada.

Finalmente, aseguró que la postura del Partido Libertario será de “oposición amigable”, con un rol fiscalizador. Señaló que estarán disponibles para apoyar aquellas iniciativas que consideren positivas para el país, pero que también manifestarán públicamente sus críticas si estiman que las cosas no se están haciendo bien, especialmente respecto de las promesas realizadas en campaña.




joanet

COLUMNA DE OPINIÓN | ¿APTO PARA LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD?

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Leer Más

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

carabineros dientes de navarino
nuestrospodcast
plantas cannabis marihuana

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Carlos Sánchez, Presidente regional Partido Libertario

PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO LIBERTARIO: "QUEREMOS QUE AL NUEVO GOBIERNO LE VAYA BIEN, PERO ESTÁ PARTIENDO MAL"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tarjeta

ANTE EL FIN DE LAS TARJETAS DE COORDENADAS: ASÍ ES COMO LOS BANCOS PEDIRÁN QUE APRUEBES DEPÓSITOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
VOTO CONADI

64 CANDIDATOS COMPETIRÁN POR UN CUPO EN EL CONSEJO NACIONAL DE CONADI