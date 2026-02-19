JUZGADO DE GARANTÍA DE PUERTO NATALES MULTA A TURISTA POR USO ILÍCITO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

En la audiencia de salida alternativa (causa rol 65-2026), la magistrada Marianela Chacur Benitez impuso, además, a la ciudadana extranjera la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta que realice una donación de tres millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza que será, a su vez, destinado a voluntarios de Torres del Paine. Una vez efectuada la donación, la imputada deberá salir del país con la prohibición de volver a ingresar a Chile en los próximos tres años.

Según el ente persecutor, pasado el mediodía del 17 de febrero de 2026, a 1.100 metros del refugio conocido como “Chileno”, en el sendero de caminatas (trekking) en dirección al mirador “Base de las Torres del Paine”, la imputada fue sorprendida manipulando una cocinilla a gas, lugar donde está estrictamente prohibido el uso de fuego, por lo que fue expulsada del parque por personal de Conaf y puesta a disposición de la fiscalía de Puerto Natales.

