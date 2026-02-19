19 de febrero de 2026
JUZGADO DE GARANTÍA DE PUERTO NATALES MULTA A TURISTA POR USO ILÍCITO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE
El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó -el miércoles 18 de febrero– la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra de una ciudadana estadounidense, imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de uso de fuego en lugar expresamente prohibido.
En la audiencia de salida alternativa (causa rol 65-2026), la magistrada Marianela Chacur Benitez impuso, además, a la ciudadana extranjera la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta que realice una donación de tres millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza que será, a su vez, destinado a voluntarios de Torres del Paine. Una vez efectuada la donación, la imputada deberá salir del país con la prohibición de volver a ingresar a Chile en los próximos tres años.
Según el ente persecutor, pasado el mediodía del 17 de febrero de 2026, a 1.100 metros del refugio conocido como “Chileno”, en el sendero de caminatas (trekking) en dirección al mirador “Base de las Torres del Paine”, la imputada fue sorprendida manipulando una cocinilla a gas, lugar donde está estrictamente prohibido el uso de fuego, por lo que fue expulsada del parque por personal de Conaf y puesta a disposición de la fiscalía de Puerto Natales.
La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.
