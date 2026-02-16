Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS BUSCA APOYO EN COMPETENCIA DIGITAL NACIONAL

​La Bomba Magallanes participa en semifinales de una competencia de creador de contenido organizada en redes sociales. El llamado es a respaldar con votos y difusión, hasta el martes 17 de febrero.

boba magallanes

La Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, conocida como Bomba Magallanes, compite en semifinales de una competencia nacional de creador de contenido bomberil que se desarrolla a través de Instagram. En esta llave enfrenta a @octava_rancaguacbr, en una instancia que ha generado alto interés entre voluntarios y comunidades locales.

La dinámica del certamen contempla votaciones en redes sociales, donde el apoyo ciudadano resulta clave para avanzar a la final. Desde la institución invitan a la comunidad magallánica —dentro y fuera de la región— a participar activamente apoyando y compartiendo el contenido oficial de la competencia.

En paralelo, la organización del concurso también difundió la segunda llave de semifinales entre @bombaquillota y la Tercera Compañía de Talcahuano, consolidando una instancia que busca visibilizar el trabajo, identidad y creatividad de distintas compañías de Bomberos de Chile.

Para la comunidad de Punta Arenas, esta participación representa una oportunidad de destacar el compromiso histórico de la Primera Compañía con el territorio austral, reforzando el vínculo entre la institución y la ciudadanía.

¿Cómo votar?
El siguiente video explica cómo dar el apoyo a la Bomba Magallanes, votación habilitada hasta el martes 17 de febrero.

https://www.instagram.com/reel/DUoCWqpCeNY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
SOAP BOMBEROS (2)

“TODOS SOMOS BOMBEROS”: CÓMO APORTAR A BOMBEROS AL CONTRATAR EL SOAP 2026

EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

DE MAGALLANES AL MUNDO: OBRAS DE 18 CREADORES LOCALES CRUZAN LAS FRONTERAS GRACIAS A LA FERIA ARTESANÍAS AUSTRALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS BUSCA APOYO EN COMPETENCIA DIGITAL NACIONAL

DESDE EL 16 DE FEBRERO COMIENZA EL PAGO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026: REVISA QUIÉNES RECIBEN LOS $66.834

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MUNDO GEEK ANALIZA ANUNCIOS CLAVES DEL STATE OF PLAY