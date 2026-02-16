PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS BUSCA APOYO EN COMPETENCIA DIGITAL NACIONAL

La Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, conocida como Bomba Magallanes, compite en semifinales de una competencia nacional de creador de contenido bomberil que se desarrolla a través de Instagram. En esta llave enfrenta a @octava_rancaguacbr, en una instancia que ha generado alto interés entre voluntarios y comunidades locales.

La dinámica del certamen contempla votaciones en redes sociales, donde el apoyo ciudadano resulta clave para avanzar a la final. Desde la institución invitan a la comunidad magallánica —dentro y fuera de la región— a participar activamente apoyando y compartiendo el contenido oficial de la competencia.

En paralelo, la organización del concurso también difundió la segunda llave de semifinales entre @bombaquillota y la Tercera Compañía de Talcahuano, consolidando una instancia que busca visibilizar el trabajo, identidad y creatividad de distintas compañías de Bomberos de Chile.

Para la comunidad de Punta Arenas, esta participación representa una oportunidad de destacar el compromiso histórico de la Primera Compañía con el territorio austral, reforzando el vínculo entre la institución y la ciudadanía.

¿Cómo votar?

El siguiente video explica cómo dar el apoyo a la Bomba Magallanes, votación habilitada hasta el martes 17 de febrero.

