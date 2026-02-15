SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA ORIENTACIONES SOBRE INFANCIAS Y PANTALLAS

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, señaló: “Desde el Ministerio de Educación en el territorio esperamos que este documento se transforme en una guía orientadora esencial para las familias y los equipos educativos de nivel inicial. El llamado es a generar espacios que aseguren la regulación emocional propicia para los aprendizajes. La tecnología puede ser una herramienta interesante, pero en ninguna de sus formas puede reemplazar la contención, la sensibilidad y la presencia de una persona adulta que esté disponible y atenta a los intereses de guaguas, niñas y niños”.

Con el objetivo de entregar información y orientar sobre la relevancia que tiene evitar las pantallas para el bienestar integral de las niñas y niños, la Subsecretaría de Educación Parvularia pone a disposición las orientaciones Infancias y pantallas: guía para cuidar los vínculos, documento con foco en las comunidades educativas y familias, y que pone en el centro la importancia de las interacciones y los vínculos durante los primeros años de vida.

“La evidencia científica muestra que la exposición sin control a pantallas puede tener un impacto grave, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Por ello, desde la Subsecretaría de Educación Parvularia hemos desarrollado una guía con información sobre el uso de pantallas, que les invitamos a revisar y compartir, y que esperamos sea un aporte para las familias y las comunidades educativas”, indicó el Presidente de la República, Gabriel Boric Font.

La guía, que cuenta con un prólogo del mandatario, enfatiza cómo las interacciones cotidianas, en contraposición al uso de pantallas, son relevantes, dado que la evidencia científica destaca que el desarrollo infantil es un proceso integral que involucra múltiples dimensiones (cognitiva, social, emocional, física), que se nutren a través de las interacciones cercanas y sensibles que ocurren en el día a día.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano profundizó en el fenómeno de la tecnointerferencia o tecnoferencia que “ocurre cuando el uso de celular por parte de los adultos interrumpe o afecta la conexión e interacción con las niñas y niños y, en general, con las personas. Pasa cuando, por ejemplo, revisamos un mensaje o recibimos una notificación y sin darnos cuenta dejamos de mirar a las personas, o dejamos de escuchar o responder a tiempo. Esas interrupciones que a veces pueden ser breves o extensas, cuando son frecuentes, impactan en los vínculos porque rompen las interacciones de ida y vuelta que necesitan las infancias para sentirse seguros, aprender a hablar, corregular sus emociones y explorar el mundo”.

Sobre esta materia, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, señaló: “Desde el Ministerio de Educación en el territorio esperamos que este documento se transforme en una guía orientadora esencial para las familias y los equipos educativos de nivel inicial. El llamado es a generar espacios que aseguren la regulación emocional propicia para los aprendizajes. La tecnología puede ser una herramienta interesante, pero en ninguna de sus formas puede reemplazar la contención, la sensibilidad y la presencia de una persona adulta que esté disponible y atenta a los intereses de guaguas, niñas y niños”.

Con el objetivo de informar y orientar sobre este tema, así como proteger el tiempo y los espacios de juego frente al uso excesivo de pantallas, invitamos a conocer los materiales de apoyo para acompañar a las familias y adultos significativos, y disponibles en: https://parvularia.mineduc.cl/.

Video del presidente Gabriel Boric: https://www.youtube.com/shorts/UVtokVDHqiI

