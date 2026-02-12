INVITAN A ENCUENTRO COMUNITARIO POR EL MES DE LOS HUMEDALES EN PUNTA ARENAS

En el marco del Mes de los Humedales, organizaciones vinculadas al cuidado ambiental invitan a la comunidad a participar en el encuentro comunitario “Conexiones entre ciclos”, actividad gratuita que se desarrollará el domingo 15 de febrero entre las 11:00 y las 21:30 horas en el Humedal Urbano Laguna Pudeto Cerro de la Cruz, en Punta Arenas.

La jornada busca promover el vínculo con el entorno natural mediante instancias de aprendizaje, reflexión y participación comunitaria. El programa contempla actividades al aire libre durante la mañana, como conexión con el humedal, yoga y meditación, además de espacios familiares durante la tarde con talleres, estaciones educativas, observación de aves y stands ambientales y científicos.

Durante el bloque vespertino se desarrollarán actividades en interior orientadas a la reflexión colectiva, incluyendo documental, conversatorio y espacios de encuentro cultural. Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer la valoración del ecosistema urbano y su rol en la vida local.

El evento es abierto a personas de todas las edades y se presenta como una instancia para compartir, aprender y disfrutar del entorno natural en uno de los espacios ecológicos relevantes de la capital regional.





