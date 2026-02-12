Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

INVITAN A ENCUENTRO COMUNITARIO POR EL MES DE LOS HUMEDALES EN PUNTA ARENAS

​La actividad gratuita se realizará el domingo 15 de febrero en el Humedal Urbano Laguna Pudeto Cerro de la Cruz con jornadas abiertas para toda la comunidad.

2do Encuentro comunidad Humedal Pudeto 2

En el marco del Mes de los Humedales, organizaciones vinculadas al cuidado ambiental invitan a la comunidad a participar en el encuentro comunitario “Conexiones entre ciclos”, actividad gratuita que se desarrollará el domingo 15 de febrero entre las 11:00 y las 21:30 horas en el Humedal Urbano Laguna Pudeto Cerro de la Cruz, en Punta Arenas.

La jornada busca promover el vínculo con el entorno natural mediante instancias de aprendizaje, reflexión y participación comunitaria. El programa contempla actividades al aire libre durante la mañana, como conexión con el humedal, yoga y meditación, además de espacios familiares durante la tarde con talleres, estaciones educativas, observación de aves y stands ambientales y científicos.

Durante el bloque vespertino se desarrollarán actividades en interior orientadas a la reflexión colectiva, incluyendo documental, conversatorio y espacios de encuentro cultural. Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer la valoración del ecosistema urbano y su rol en la vida local.

El evento es abierto a personas de todas las edades y se presenta como una instancia para compartir, aprender y disfrutar del entorno natural en uno de los espacios ecológicos relevantes de la capital regional.



Limpieza de playas-07-18-06-58 2

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO NATALES PARTICIPÓ JUNTO A LA COMUNIDAD NATALINA EN LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

