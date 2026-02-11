Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

EPAUSTRAL RECIBE Y RECONOCE AL CRUCERO VISTA EN SU PRIMERA RECALADA EN EL MUELLE ARTURO PRAT

El Vista, de 251 metros de eslora, arribó a la capital regional poco antes de las 09:00 horas, transportando cerca de 1.100 pasajeros, como parte de su travesía internacional denominada "New Year", un recorrido de 77 días por el continente americano que se inició en diciembre de 2025 en Los Ángeles, Estados Unidos.

crucero puq

En el contexto de la temporada de cruceros 2025–2026, este 10 de febrero recaló en el Muelle Arturo Prat de Punta Arenas el crucero Vista, nave turística operada por Oceania Cruises, en una operación coordinada por la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL).

El Vista, de 251 metros de eslora, arribó a la capital regional poco antes de las 09:00 horas, transportando cerca de 1.100 pasajeros, como parte de su travesía internacional denominada “New Year”, un recorrido de 77 días por el continente americano que se inició en diciembre de 2025 en Los Ángeles, Estados Unidos, y que finalizará a comienzos de marzo en San Diego, en Norteamérica.

Durante la jornada, representados por nuestro Gerente de Servicios (S), Sergio Díaz, realizamos un intercambio de galvanos con el capitán del crucero Vista, Luca Manzi, en reconocimiento al primer arribo de esta nave a Punta Arenas (mismo acto que realizó la agencia Broom) y como una señal de fortalecimiento de la relación institucional entre el sistema portuario y las navieras internacionales.

En el contexto de este encuentro, representantes de la #EPAUSTRAL tuvieron además la oportunidad de recorrer el interior del crucero, una nave de 15 pisos diseñada para el turismo internacional, permitiendo conocer de primera mano la experiencia que viven los pasajeros que visitan la región y el estándar de este tipo de embarcaciones.

Para conocer más sobre la temporada de cruceros y las operaciones portuarias en la región, ingresen a https://www.epaustral.cl/informacion/temporada-de-cruceros/





1000400910

Foto Magdalena H

