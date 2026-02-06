Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

PUNTA ARENAS DIRÁ PRESENTE EN EL NACIONAL SUB 15 DE FÚTBOL QUE SE JUGARÁ EN OSORNO

Buenos días región

Cesar Nahuelquin Molina

En el programa Buenos días región, el presidente de la Asociación de Fútbol Punta Arenas, César Nahuelquin Molina, se refirió a la participación de la selección regional en el Campeonato Nacional Primera Infantil Sub-15, que se desarrollará en Osorno entre el 10 y el 21 de febrero, bajo la organización de ANFA y la Asociación de Fútbol de Osorno.

Durante la conversación, Nahuelquin explicó que la delegación de Magallanes viajará el lunes 9 de febrero y que los encuentros se disputarán en el Estadio Municipal Parque Schott, con partidos programados para los días 12, 14 y 16 de febrero. El torneo reunirá a 17 delegaciones de todo el país, con deportistas nacidos entre 2010 y 2011.

En Buenos días región, el dirigente señaló que ANFA se encarga de la compra de los pasajes de ida y regreso para las selecciones, facilitando la participación de regiones alejadas como Magallanes. Además, recordó que en 2018 una selección Sub-15 de Punta Arenas obtuvo el título nacional, destacando el trabajo formativo del fútbol amateur regional.

Finalmente, en conversación con Polar Comunicaciones, César Nahuelquin Molina indicó que este campeonato representa una instancia importante para que los jóvenes futbolistas sumen experiencia y representen a la región de Magallanes a nivel nacional.

