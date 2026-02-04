Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

SERNAPESCA INFORMA INICIO DE PERÍODO EXTRACTIVO DEL OSTIÓN DEL SUR Y PATAGÓNICO EN MAGALLANES

​La medida rige desde el 5 de febrero de 2026 y considera exigencias de talla mínima, puntos de desembarque y control reforzado en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó oficialmente el inicio del período extractivo de los recursos Ostión del Sur y Ostión Patagónico en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, el cual comenzará a regir a partir del 5 de febrero de 2026, de acuerdo con la normativa pesquera vigente.

Según detalla el organismo, el inicio de la temporada se establece conforme al Decreto Exento N°18/2023 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, normativa que regula la pesquería de ambos recursos en la región. Asimismo, se recordó que la extracción debe cumplir estrictamente con las tallas mínimas autorizadas.

En el caso del Ostión Patagónico, la talla mínima de extracción corresponde a 5,5 centímetros de altura de valva, mientras que para el Ostión del Sur se establece una altura mínima de 7,5 centímetros, conforme a lo indicado en la Resolución Exenta N°586/1996.

Sernapesca precisó además que el desembarque de estos recursos se encuentra regulado, tanto en puntos como en horarios, según la Resolución Exenta N°1414/1999, la cual establece obligaciones específicas para el desembarque y procesamiento en la Región de Magallanes.

En cuanto a la trazabilidad, el servicio indicó que toda la información asociada a desembarques, abastecimiento de plantas, destino del recurso y movimientos dentro y fuera de la región deberá ser ingresada a través del Sistema de Trazabilidad, módulo AOL y/o mediante visación presencial, adjuntando los antecedentes sanitarios correspondientes.

Finalmente, la Dirección Regional de Sernapesca informó que se incrementarán las fiscalizaciones durante este período extractivo, realizando un llamado a armadores artesanales, plantas pesqueras y actores de la pesquería a respetar la normativa vigente, facilitar las labores de control y cumplir con los procedimientos establecidos para el desarrollo responsable de esta actividad extractiva en Magallanes.


Sernapesca

Noticias
Relacionadas
