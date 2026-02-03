TUTORES DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL SE CAPACITAN EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CONSUMO DE DROGAS EN CONTEXTO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

La actividad consistió en una capacitación en el ámbito del consumo de drogas y alcohol para los equipos técnicos de este Centro de Cumplimiento, que depende del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Profesionales y técnicos que se desempeñan como tutores de los jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones y medidas en modalidad de Internación Provisoria (IP), Internación Provisoria en Régimen Cerrado (IRC) y Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP) fueron los convocados.

​



"Para nuestro servicio, esta fue una actividad altamente relevante ya que este grupo de funcionarios y funcionarias trabaja de manera directa con los jóvenes y actividades como estas complementan los planes de intervención en materias como la detección temprana del consumo de sustancias, que puede cambiar drásticamente el curso de la vida de una persona. Nuestra labor como profesionales especializados en reinserción es reconocer las señales a tiempo y buscar ayuda oportuna para prevenir los efectos devastadores del consumo en jóvenes privados de libertad", destacó Rodrigo Trujillo, Director Regional (S) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.





Por su parte, Carlos Sanhueza, jefe de Seguridad Pública Comunal de la Municipalidad de Punta Arenas, destacó el trabajo coordinado entre los servicios participantes. "Nos pone muy contentos que a través de Senda y el Servicio de Reinserción Social juvenil podamos concretar esta actividad, capacitando a profesionales que trabajan con los jóvenes, que están más vulnerables al consumo de alcohol y otras sustancias. Para el municipio es satisfactorio también ver que se estén cumpliendo las actividades y objetivos propuestos en el Plan Comunal de Seguridad, porque nuestra labor no sólo es salir en la camioneta a prevenir delitos; nuestro plan es también prevenir a través de capacitaciones como esta".

​



A la actividad asistieron además la Analista de Seguridad Marianela Silva quienes y el Director del Centro de Cumplimiento Juvenil Daniel Cerna, quienes valoraron y destacaron la iniciativa.

Apoyo de Senda Magallanes

La relatoría técnica de la capacitación estuvo a cargo de la profesional Lorna Retamal, encargada del área de tratamiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) en la Región de Magallanes.

​



Al respecto, Roxana Arancibia Reyes, Directora Regional de SENDA Magallanes señaló que "en nuestro servicio, entendemos la detección temprana del consumo de alcohol y otras drogas como una herramienta clave para intervenir oportunamente, reducir riesgos y favorecer trayectorias de vida más saludables, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad como la privación de libertad. Este tipo de instancias formativas permite fortalecer las competencias de los equipos que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes, promoviendo una intervención integral, basada en evidencia y con enfoque de derechos. Asimismo, el trabajo articulado con el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el municipio resulta fundamental para avanzar en estrategias de prevención y tratamiento que aporten efectivamente a los procesos de reinserción social y a la seguridad pública a nivel comunal".

​



La capacitación permitió, entre otros objetivos entregar información sobre detección de signos, señales claves o situaciones que hacen presumir un consumo problemático de sustancias psicoactivas de manera de poder intervenir tempranamente y reducir los daños asociados con el abuso de sustancias y las conductas de riesgo.

​

