CONSEJO DEL SALMÓN SOSTIENE PRIMERA REUNIÓN BILATERAL CON EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE

El Consejo del Salmón, representado por la presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el Embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con miras a profundizar la cooperación bilateral en materia comercial y fortalecimiento de la cadena binacional del salmón.

Durante el encuentro, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, expuso el rol estratégico del gremio, que representa el mayor porcentaje de la producción nacional de salmón, destacando su modelo de gobernanza, integrado exclusivamente por productores, y su enfoque en sostenibilidad, toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas sectoriales.

Estas acciones responden a una estrategia de diplomacia empresarial, que es parte del sello del Consejo del Salmón, cuyo objetivo es fortalecer relaciones bilaterales para facilitar las exportaciones del salmón chileno.

Esta reunión permitió relevar la alta interdependencia productiva entre Chile y Estados Unidos, tanto en el abastecimiento de insumos estratégicos como en la generación de valor y empleo en ambos países. La cadena binacional del salmón se sustenta en la integración de insumos para la producción de salmónidos, lo que permite que el salmón sea procesado, distribuido y consumido en el mercado estadounidense durante todo el año.

Estados Unidos es el principal mercado del salmón chileno, concentrando el 40% de sus exportaciones, además de constituir un socio clave en logística, procesamiento y distribución, con una cadena de suministro altamente integrada.

De cara a la próxima feria internacional AquaSur2026, que se realizará en marzo en Puerto Varas, el Consejo del Salmón respaldó la invitación extendida por la organización del evento al Embajador Judd para participar en las actividades y en el Seminario FDA–Consejo del Salmón, enfocado en trazabilidad y etiquetado saludable, ejes esenciales para fortalecer la transparencia, la confianza del consumidor y la cooperación regulatoria entre ambos países.

“La relación entre Chile y Estados Unidos en la industria del salmón se ha construido basada en confianza, cooperación técnica y estándares compartidos. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo este vínculo estratégico, clave para la seguridad alimentaria, el comercio y el desarrollo sostenible”, señaló Loreto Seguel.

“El salmón chileno es una proteína saludable que hoy día tiene los más altos estándares de calidad y de sostenibilidad del mundo. Pero no es sólo lo que nosotros enviamos a mercados tan importantes como Estados Unidos, sino que generamos un impacto positivo en la economía de este mercado, tanto por nuestros productos que se procesan allí, como por la compra de alimentos para la dieta de salmones. Hay una relación importante para ambos”, agregó Loreto Seguel.

Encuentros con embajadores

En paralelo, el gremio avanza en la apertura de nuevos mercados. Por ello, el Consejo del Salmón sostuvo una reunión con la Embajadora de India en Chile, Abhilasha Joshi, en el marco de las negociaciones del Acuerdo Económico de Modernización Integral (CEPA), destacando el alto potencial del mercado indio para el salmón chileno.

Previo a la visita que realizó la delegación público-privada a India, el Consejo del Salmón subrayó la relevancia de fortalecer la cooperación público-privada para mejorar el acceso comercial, diversificar destinos de exportación y posicionar al salmón chileno como una proteína sostenible y estratégica para la seguridad alimentaria global.

India, con más de 1.400 millones de habitantes, se proyecta como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para el sector. Su demanda creciente por proteínas saludables y sostenibles representa una oportunidad concreta para diversificar destinos y seguir posicionando al salmón chileno como una proteína de alto valor, sostenible y de alcance global.

Durante enero, el Consejo del Salmón sostuvo además reunión bilateral con el nuevo Embajador de Japón en Chile, Sr. Sone Kenko, con quienes destacó, especialmente, el protagonismo del Salmón Coho, una especie que es parte de la gastronomía japonesa por su calidad, sabor y que ha convertido a Chile en uno de sus principales socios exportadores.

Fuente: radioagricultura.cl

